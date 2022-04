Tamara Gorro confiesa que en su adolescencia vivió "un terrible episodio que creía haber olvidado"

Tamara Gorro cuenta las horas para el lanzamiento de sus memorias, un proyecto en el que se sumergió hace meses, en plena lucha por salir de su depresión. De hecho, en su libro, Cuando el corazón llora, relata episodios determinantes de su vida, así como de qué forma ha lidiado con su salud.

En este trabajo, "el más difícil" de su vida, la empresaria saca a la luz "experiencias que no debería haber tenido" con solo cinco años; y reconoce que en su adolescencia vivió "un terrible episodio que creía olvidado", pero que le dejó huella en el futuro.

La revista ¡Hola! ha adelantado este martes en exclusiva un fragmento de esta publicación, que saldrá a la venta el 6 de abril, y en la que revela qué síntomas la llevaron a terapia hace dos años.

Al comienzo de sus problemas de salud mental, Gorro empezó a notar cómo su ánimo cambiaba drásticamente. Tenía problemas, pero no los expresaba. "Me los guardaba para mí e incluso me alejaba física o mentalmente unos días sin dar señales de vida. También notaba que, en reuniones de amigos, de repente, me apartaba y bailaba sola, o cuando estaba sentada a su lado me evadía, no tenía ganas de hablar", cuenta.

"Mi vida se había convertido en un bucle de niños, marido, trabajo y casa. Solo de manera obligada y esporádica salía a cenar con mi pareja y con amigos o me iba de viaje. No era capaz de delegar en nadie, ni aun teniendo mucha ayuda para poder descansar unas horas", añade.

La influencer se sentía "sola, vacía", y su pesar se traducía en "llantos desconsolados, pesadillas, sensación frecuente de asfixia, de ahogo". Por ello quiso pedir ayuda a su madre: "Mamá, no me reconozco, no soy yo. Estoy sufriendo".

En su libro, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa recuerda cómo le contó a Ezequiel Garay, su expareja, que no se encontraba bien: "Necesito ayuda, no estoy bien. ¿Recuerdas que hace unos dos años te dije que me notaba rara? Sentía que iba a caer mala, pero no me imaginaba en qué sentido".

"No entré al detalle de contar todo lo que me ocurría porque seguía y sigo sintiendo temor a no ser comprendida. Ni siquiera yo misma había sido capaz de comprenderme", añade la valenciana en sus memorias.