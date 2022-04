'La Paca', la Emperatriz de Son Banya: décadas de ganar millones traficando con la droga en Palma de Mallorca

Iba a acceder a la libertad condicional y ahora no; ahora 'La Paca' puede volver a vivir entre rejas. Paca es Francisca Cortés Picazo. Tiene 66 años y acaba de ser detenida en el marco de la Operación Origen. La 'Emperatriz' de la barriada de Son Banya (Palma de Mallorca) había vuelto al negocio (o en realidad, nunca lo abandonó).

La Guardia Civil ha detenido a 30 personas en esta operación antidroga. Ha desmantelado cinco puntos de venta de droga en Son Banya; se ha incautado de 1.400 kilos de hachís; ha decomisado 170.000 euros; y ha cerrado cuatro plantaciones de marihuana. Calderilla para las cantidades que la matriarca de la droga ha ganado en décadas.

Allí estaba 'La Paca', otra vez. Aunque ella dice que no; que no estaba en el ajo. "No he hecho nada, no he me ha dado tiempo de traficar", les dijo a los periodistas en la noche del pasado sábado al salir del furgón policial para prestar declaración en el juzgado.

La chatarra y madre a los 14 años

En un mundo presidido por la testosterona de los varones, 'La Paca' ha sido la gran jefa del tráfico de drogas en Mallorca. Por tener ha tenido hasta una serie de TV: La Paca, matriarca de la droga. Eso da una idea. Estaba en situación penitenciaria de tercer grado después de que el Tribunal Supremo la condenara a casi 17 años de prisión por el caso Son Banya, por detención ilegal, blanqueo y amenazas.

Cartel de la miniserie documental 'La Paca, matriarca de la droga' IB3

Lo suyo no ha sido un tropiezo, un desliz. Lo de Francisca Cortés Picazo han sido décadas dedicadas al tráfico de drogas desde el poblado chabolista de Son Banya, en el cinturón de Palma de Mallorca. Allí empezó, como tantos, con la chatarra. Pero ese negocio cada vez daba menos. Y encima 'La Paca' tenía ya una buena prole a la que mantener (a los 14 años ya era madre).

Durante años, la matriarca de la droga se las arregló para traficar, ganar mucho dinero y que no la pillaran. A punto estuvo de acabar entre rejas el año 2000. 'La Paca' lo evitó a base de dinero. Pero eso le supuso tener que desprenderse de buena parte de su patrimonio. De modo que pasado el ruido policial, ya estaba de vuelta al negocio.

Una grabadora en el escote de 'La Guapi'

En 2001, la policía desveló que el clan de 'La Paca' había lavado 18 millones de euros. Los investigadores habían encontrado un patrimonio de 29 inmuebles (por valor de 7 millones de euros), medio centenar de coches de alta gama y 750.000 euros. En 2008, la Operación Kabul logró desarticular su organización de narcotráfico. Ella fue condenada a cinco años y medio de prisión.

'La Paca', en un fotograma del documental sobre su figura de IB3 TV. IB3

Volvió al negocio y cuando de nuevo la policía le seguía los pasos, creyó que denunciando al "malo de los buenos" (corrupción policial) las cosas le irían mejor. Pero tampoco. Denunció por extorsión al jefe del Grupo de Atracos de la Policía Nacional, José Gómez Navarro, que en ese momento era el responsable de varias causas abiertas contra 'La Paca'.

El policía que perseguía a 'La Paca' le pidió 600.000 euros para dejarla en paz y ella puso un micro en el escote de su hija y grabarle

Tenía material para hacerlo: una grabación. Su hija 'La Guapi' se había puesto una grabadora en el escote para "retratar" al 'poli' corrupto. Le había exigido a la matriarca el pago de 600.000 euros a cambio de cerrar toda investigación. El inspector fue condenado a cinco años de prisión y ella a arresto domiciliario primero y la cárcel, después.

4 millones de euros enterrados bajo su casa

En noviembre de 2019 se sentó ante un juez acusada de blanqueo de capitales. Era el caso Son Banya. Enterrados bajo su casa, protegidos por un bloque de hormigón, la policía había encontrado 4 millones de euros.

'La Paca', en el juicio por el blanqueo del dinero procedente del negocio de la droga. EUROPA PRESS

Pero para lavar los millones que les procuraba el tráfico de drogas el clan de 'La Paca' había comprado de todo. Inmuebles (desde una discoteca a una cafetería, pasando por una nave en un polígono industrial), a viviendas, vehículos de lujo, joyas y otros bienes, a su nombre y a través de testaferros.

Y más billetes. Pagando 12 millones de euros logró reducir la condena a tres años y tres meses de prisión (el fiscal pedía once). Entre rejas ha vivido Francisca desde entonces, en régimen de tercer grado penitenciario en el Centro de Inserción Social Joaquín Ruiz Giménez de Son Malferit.

Ahora 'La Paca' está detenida de nuevo cuando estaba a dos pasos de disfrutar de la libertad condicional. Ella dice que no ha hecho nada, que no le ha dado "tiempo de traficar". El juez dirá.