Detenida 'la Paca': la Guardia Civil frustra la vuelta al negocio de la narcotraficante más conocida de la historia de Baleares

La Guardia Civil ha frustrado la vuelta al negocio de la droga de la Paca, la narcotraficante más conocida de la historia de Baleares, con la Operación Origen, que ha supuesto la detención de 30 personas y el nuevo ingreso en prisión provisional de Francisca Cortés Picazo, de 59 años.

La operación continúa abierta, ha informado este lunes en una rueda de prensa la Guardia Civil, después de que el juez decretara en la madrugada del sábado la vuelta a prisión de esta matriarca de la droga que cuenta con una serie televisiva propia que repasa su vida y que en su día dirigió este gran negocio desde el poblado chabolista de Son Banya de Palma.

La Paca estaba en situación penitenciaria de tercer grado después de que el Tribunal Supremo la condenara a casi 17 años de prisión por el caso son Banya, por detención ilegal, blanqueo y amenazas.

Esta nueva operación antidroga, que se puso en marcha la pasada semana en Mallorca y la provincia de Tarragona, ha supuesto el desmantelamiento de cinco puntos de venta de droga en Son Banya, la incautación de 1.400 kilos de hachís, el decomiso de 170.000 euros, el cierre de cuatro plantaciones de marihuana y la detención de 30 personas, siete de la cuales están en prisión provisional sin fianza en Palma.

"No he hecho nada, no he me ha dado tiempo de traficar"

"No he hecho nada, no he me ha dado tiempo de traficar", afirmó enfadada la Paca a los periodistas este sábado por la noche al salir del furgón policial para prestar declaración en el juzgado. Fue arrestada por los agentes el pasado jueves en su casa del barrio de S'Hostalot de Palma.

Los detenidos en esta operación pertenecen a tres organizaciones distintas que trabajaban juntos, dos en Mallorca y uno de Tarragona, ha detallado la Guardia Civil sobre esta operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

La Paca no pertenecía "directamente" a ninguno de estos grupos, aunque ha sido detenida porque abasteció de "cierta cantidad" de droga al principal grupo de traficantes, ha concretado un portavoz. Con uno de ellos tiene relaciones familiares, ha señalado una fuente de la investigación.

La operación comenzó hace meses y los agentes han realizado 53 registros, 48 en Mallorca y 5 en la provincia de Tarragona, en los que se han incautado distintas drogas, sustancias de corte, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

Tráfico de drogas, inversiones en inmuebles y coches de lujo

La investigación comenzó el año pasado, cuando la Guardia Civil detectó un grupo de personas que estaban introduciendo sustancias estupefacientes en Mallorca desde la Península.

Los investigadores identificaron una organización especialmente activa en el tráfico de drogas en Son Banya.

Los detenidos utilizaban dobles fondos en vehículos para ocultar y transportar la droga y el dinero. Para ello, robaban turismos y los adaptaban para trasladar su mercancía. En uno de los dobles fondos se encontraron 100.000 euros.

Con parte de los beneficios del tráfico de drogas compraban coches de lujo e invertían en el sector inmobiliario.

La Guardia Civil ha localizado una urbanización de lujo en Marruecos financiada con el dinero del narcotráfico. Además, han decomisado ocho coches de lujo, valorados cada uno en algo más de 100.000 euros. También han bloqueado 60 cuentas corrientes y varios bienes inmuebles.

Los 1.400 kilos de hachís fueron decomisados el pasado marzo y estaban preparados para ser enviados a Mallorca desde la costa de Castellón. También han sido incautadas diversas cantidades de cocaína, hachís, éxtasis y marihuana.

Investigación abierta bajo secreto de sumario

La operación se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

En esta operación han participado distintas unidades de la Guardia Civil de Baleares, así como el Grupo de Acción Rápida (GAR) y la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), desplazadas a Mallorca desde varias provincias.

También han participado varios especialistas del Grupo Cinológico pertenecientes a la Escuela del Pardo (Madrid) con sus perros adiestrados en la búsqueda de droga, dinero y armas, con el apoyo de la Unidad Aérea de Islas Baleares.