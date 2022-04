Sálvame se encuentra en un proceso de cambio, probablemente provocados por su bajada de audiencia. Por ello, la cadena ha hecho numerosas modificaciones en el formato, e incluso ha apartado a David Valldeperas y Alberto Díaz de la dirección del programa.

Sin embargo, al mismo tiempo que se está anunciando esta información, ha salido a la luz la noticia de una supuesta revelación de datos mediante un policía, ya jubilado, que habría estado filtrando información privada de 140 famosos al fotógrafo Gustavo González.

Este caso, que se llamó 'Operación Deluxe' y, después, 'Operación Luna', tiene como investigados a La Fábrica de la Tele, Sálvame, Terelu Campos, a los fundadores de la productora, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, o al propio Gustavo, entre otros.

Se desconoce hasta qué punto están implicados estos nombres, pero el agente admitió que había facilitado esos datos solo al paparazzi. Pero muchos son los que han criticado esta información que, de confirmarse, sería una manera ilícita y reprobable de obtener datos personales.

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo. De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas. https://t.co/9aY7nOEDao — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 2, 2022

Por este motivo, le han afeado a Jorge Javier Vázquez unas palabras que escribió en su blog de Lecturas. "La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo. De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas", escribió.

Pero el propio político de Vox, al cual embargaron su sueldo como diputado por no pagar las obras de su chalé, quiso responderle a través de Twitter por alusiones. "La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son 'rojos y maricones'. En fin, esas cositas", escribió.

Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla? https://t.co/r8geCchjgD — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 4, 2022

Y, de nuevo, el presentador de Sálvame también le contestó: "Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?". Y, de nuevo, Iván Espinosa de los Monteros le tuiteó: "Llegas una semana tarde, vida mía. Está todo pagado".

Llegas una semana tarde, vida mía. Ta to pagao.



El que aún no ha empezado a pagar me parece que eres tú. Pero sospecho que espiar a 140 personas lo acabarás pagando. Al tiempo. https://t.co/aVZP8JMmtO — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 4, 2022

"El que aún no ha empezado a pagar me parece que eres tú. Pero sospecho que espiar a 140 personas lo acabarás pagando. Al tiempo", concluyó en su tuit el diputado de Vox.