Hasta 140 famosos parecen haber sido perjudicados por la 'Operación Deluxe', ahora llamada 'Operación Luna', y por la que Sálvame y su productora, La Fábrica de la Tele, están siendo investigados.

Según la denuncia, se habría cometido un delito de revelación de secretos y de descubrimiento por la revelación de datos privados por parte un policía a Gustavo González, paparazzi y colaborador habitual del programa de Telecinco.

Este caso podría acarrear entre "uno y tres años de cárcel" por cada una de las víctimas, entre las que estarían Omar Montes, los fallecidos Álex Casademunt y DiStefano, Isabel Pantoja, José Ortega Cano, Kiko Rivera, Aída Nízar, Ivonne Reyes, el Maestro Joao o colaboradores como Kiko Matamoros y Belén Esteban -la tertuliana dejó caer recientemente que el fotógrafo sabía "todo de todos", aunque no desveló más información-.

Belén Esteban ya destapó que Gustavo González le había hecho espionaje pero desde dirección le mandaron callarse porque sabían que les iba a salpicar. pic.twitter.com/JXoe8yeT2m — Televisivos (@televisivos) March 27, 2022

A pesar de que la productora desmintió su vinculación, los documentos judiciales a los que 20minutos tuvo acceso confirman que forman parte de la lista de investigados, al igual que su director, David Valldeperas, sus fundadores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, y algunos de sus trabajadores como Terelu Campos.

Sin embargo, a pesar de estar siendo investigados, Ángel Jesús Fernández Hita, el agente ya jubilado que está involucrado en la trama, ha admitido los hechos y ha asegurado que solo filtró los datos a Gustavo González, pero solo por su amistad con él, ya que niega haber cobrado nada por ello: "Nunca. Eso lo puedes poner bien fuerte y muy alto: nunca".

"Eso es verdad. Se los he dado. No lo voy a negar porque él me pedía ciertos favores y yo se los decía", confiesa a El Confidencial, y cuenta que normalmente facilitaba datos como las direcciones de personajes famosos. "[Era] gente que ellos estaban a lo mejor para hacer un reportaje o tal".

"Hay personas que se han salvado de estafas precisamente por esa amistad", añade, defendiendo que sus datos ayudaron a sacar a la luz ciertas estafas. "Yo cogía esa información y verificaba si era buena o mala: ¿esto tiene visos de ser verdad? Pues llamaba a quien tenía que llamar".

"El único al que yo le he dado algún dato es a Gustavo. Por amistad, nada más", asegura. "Me han llegado a ofrecer dinero algunos, que no voy a decir nombres, por supuesto, y muchas veces se ha acabado la poca amistad que había".

Además, asume haber cometido un posible delito de descubrimiento. "La policía siempre está en el filo de la navaja", opina. "Que sí, ¿que he hecho una cosa mal? Yo lo asumo, por supuesto que lo asumo, claro que lo asumo. ¿Me entiendes? Pero de ahí a lo que han dicho, de que si es una mafia y tal... Mira, yo, lo que haya hecho la tele, ahí no me meto porque no lo sé".

Ángel Jesús Fernández Hita también confiesa al citado medio que tuvo amistad con la fallecida periodista Mila Ximénez y Kiko Hernández, pues, a través de Gustavo González, contactaron con él para pedirle ayuda porque un hombre les estaba acosando, mandándole fotos incluso.