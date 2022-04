Edu Botella - Europa Press

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha considerado que, tras la petición de un juez de imputar a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el caso de supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada, tanto ella como el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig tienen "un problema de coherencia y de dignidad".

"En la vida política la coherencia es muy importante", ha aseverado Mazón en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, al tiempo que ha remarcado que en todo este asunto "no hay más víctima que la menor" que sufrió abusos, sobre lo cual "no cabe duda porque hay sentencia firme".

El líder 'popular' ha agregado, en referencia a acciones pasadas de Oltra cuando estaba en la oposición, que él no se va a poner una camiseta con la cara de la vicepresidenta boca abajo ni con la leyenda 'Se busca'. "Pero cuando otros lo hacían, ahora parece que tienen un problema de coherencia", ha reprochado.

Mazón ha precisado que "el máximo responsable" de las políticas de protección a menores en la Comunitat Valenciana es también Ximo Puig, por lo que han insistido en que el 'president' y la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas "son los que deberían tomar nota". "Yo lo que les ofrezco es un espejo para que miren lo que decían, con casos que han acabado en nada, y lo que les está pasando ahora a ellos".

Además, ha considerado que el problema de los servicios sociales va más allá porque "han colapsado".

Por todo ello, ha reiterado a Puig su petición de "dignidad" y de que "asuma su responsabilidad en base al discurso que hace no tanto mantenía". En cuanto a una posible dimisión de Oltra, ha dicho que es su decisión, pero ha apostillado: "A mí no me hubiera ocurrido esto desde el punto de vista de la coherencia y la dignidad".

"Las esperanzas del cambio en España pasan por Valencia y lo sabe el PP"

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha asegurado que este territorio es "referencia" y uno de "los grandes proyectos" para su partido. "Todas las esperanzas del cambio en España pasan por la Comunitat Valenciana y eso lo sabe todo el PP".

Así lo ha aseverado el dirigente 'popular', en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, en la que ha hecho un balance del Congreso Nacional del PP celebrado este fin de semana en Sevilla del que Alberto Núñez Feijóo ha salido como nuevo líder.

Mazón ha recalcado que "todo el partido mira hacia la Comunitat Valenciana porque somos la comunidad que va a revelar el cambio". "Para cambiar las cosas en La Moncloa --ha continuado-- y para que Pedro Sánchez deje de reírse de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tenemos que tomarnos en serio a nosotros mismos", ha razonado.

Nuevo futuro del PP

En esta misma línea, ha recalcado que el proyecto del los 'populares' está abierto para todos los que quieran aportar y, respecto al futuro de su ya exlíder, Pablo Casado, le ha agradecido el trabajo realizado.

"Es importante que todos sepamos esta ren política de una manera o de otra. Tenemos muchas cosas que escribir y cualquiera que quiera aportar algo tiene lápiz y papel para hacerlo y, si ha sido dirigente del PP, mucho más. El futuro de Casado él mismo lo dirá, se irá viendo, pero la lealtad al proyecto se agradece", ha resumido.

Por último, cuestionado por si se ha planteado dejar su cargo como presidente de la Diputación de Alicante (como Feijóo va a dejar la Xunta de Galicia), Carlos Mazón ha señalado que "una cosa es la responsabilidad de gobierno y otra la orgánica" en un partido y ha comparado la situación con la del 'president Puig, al frente de la Generalitat y del PSOE valenciano.