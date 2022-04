Un fallo judicial garrafal, un cuchillo de cocina, amenazas... Todo lo que se sabe del crimen del niño de 11 años en Sueca

Un hombre de 47 años ha matado este pasado domingo a su hijo, de 11 años, a cuchilladas en su domicilio en la localidad valenciana de Sueca en un nuevo caso de violencia vicaria, la que los progenitores ejercen sobre sus hijos para hacer daño a las madres. La Guardia Civil recibió aviso por parte del 112 sobre las 14.00 horas, y hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Benemérita y la Policía Local de Sueca, que hallaron al menor -Jordi- sin vida al acceder a la vivienda y detuvieron al agresor, identificado como José Antonio A. C., más conocido como Toni.

Al parecer, Toni y su mujer se habían separado el verano pasado, después de que ella no soportase más la situación de maltrato en la que vivía desde hace años. "Dijo que le iba a dar a ella donde más le doliera. Dijo que lo iba a matar y lo ha cumplido", ha lamentado una vecina en declaraciones al diario Levante.

Precisamente, fue la madre del menor, de 44 años, la que alertó de los hechos, pues se había desplazado al domicilio del hombre para recoger a su hijo, de quien tiene la custodia, que había pasado el fin de semana con su padre, pero, al tratar de acceder al interior, nadie le abría la puerta. "Escuchamos que gritaba ‘¡Toni!, ¡Toni!’, el nombre de su exmarido. Y a continuación el del niño", aseguraron varios testigos.

El arma que habría utilizado el hombre para perpetrar el crimen habría sido un cuchillo de cocina. El menor era el único hijo que tenía el matrimonio, ambos de nacionalidad española.

Descoordinación judicial y silencio de las cónyuges

El presunto parricida estaba denunciado por malos tratos con anterioridad, por lo que pesaba sobre él una orden de alejamiento dictada el 12 de agosto de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sueca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esta sentencia se dicta por conformidad de las partes y establece la custodia y patria potestad del menor a favor de la madre, suspendiendo cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto al hijo. Además, el fallo fija una pensión de alimentos de 200 euros.

Entonces, ¿cómo es posible que pudiese pasar el fin de semana con su hijo? Las mismas fuentes indican que en septiembre de 2021, "ambos cónyuges ratifican en el Juzgado de Primera Instancia 5 el convenio regulador que establecía la custodia compartida y se dicta la sentencia correspondiente".

Pero ninguno de ellos informó en ese momento de la existencia de un procedimiento penal por malos tratos y de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sueca que fijaba antes la custodia del menor a favor de la madre y suspendía el régimen de visitas para el padre. Tampoco en los juzgados se percataron de la existencia de la citada sentencia.

Este lunes, el Gobierno ha intentado explicar lo sucedido y achacó el suceso a "defectos de coordinación entre juzgados". Victoria Rosell, delegada del Ejecutivo contra la violencia de género, en declaraciones a RNE recogidas por Servimedia, ha señalado que estos casos no deberían pasar nunca y ha reconocido que "no se ha hecho el esfuerzo de revisar los regímenes de visita" de los padres maltratadores, a pesar de que la reforma del Código Civil prescribe que un padre maltratador no puede ver a sus hijos.

Ataque de ansiedad de la madre y la abuela

Como consecuencia de la terrible noticia, la madre y la abuela del niño han sufrieron un ataque de ansiedad por lo que tuvieron que ser atendidas por los mismos sanitarios de Emergencias.

El arrestado fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde permanecerá detenido a la espera de pasar a disposición judicial, en concreto al Juzgado número 3 de Sueca, que se ha hecho cargo del caso.