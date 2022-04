Brooklyn Beckham y Nicola Peltz firman un multimillonario acuerdo prenupcial

Ambos son jóvenes, entran dentro de los cánones de belleza occidentales, han crecido rodeados de privilegios y, ahora, se casan. Y, por mucho que se quieran, hay algo que no pueden sino cuidar: sus respectivas fortunas. Nicola Peltz pertenece a una de las familias más ricas de Estados Unidos; Brooklyn Beckham, huelga decirlo, es el primogénito de Victoria y David Beckham. Se darán el "sí, quiero" este próximo día 9 de abril pero, para entonces, ya han firmado un acuerdo prenupcial.

Ha pasado mucho tiempo desde que la joven influencer, modelo y actriz de 27 años respondiese afirmativamente cuando él le pidió la mano ocho meses después de empezar a salir: hace casi dos años de aquello y por culpa de la pandemia la boda aún no ha tenido lugar. Sin embargo, sí han tenido tiempo suficiente para meditar y decantarse finalmente por aceptar que las cosas pueden cambiar en el futuro y que es mejor dividir sus fortunas desde este mismo instante.

Según la información que ha publicado el periódico británico Daily Mail, Brooklyn Beckham ha firmado, junto a sus padres y a instancias de estos, un acuerdo prematrimonial por valor de tres millones de libras (unos tres millones y medio de euros) con su futura esposa pocos días antes de la boda, algo que viene motivado sobre todo por la diferencia de riquezas entre ambos.

Asegura el medio que "la fortuna de 450 millones de euros" de David y Victoria palidece y "se ve empequeñecida ante los estimados 1.500 millones de euros del padre" de Nicola Peltz, Nelson Peltz, quien acogerá en su mansión familiar en Palm Beach, en Florida, la fiesta que tendrá lugar el próximo fin de semana y en el que se espera que los dos vestidos, el de blanco de Valentino, y el de fiesta, que aseguran ha diseñado su suegra, Victoria, conviertan la jornada en "un cuento de hadas"

"Nicola y Brooklyn quieren que todo el día salga a la perfección y están prestando un enorme cuidado a todos los detalles. Aunque el dinero no sea un problema para, buscan que sea un día para celebrar el amor y no su riqueza", ha asegurdo una fuente al citado medio, así como varios medios norteamericanos afirman que David Beckham ha convencido a su hijo para que la fiesta sea como la boda de Sergio Ramos a la que asistió. "Se pedirá a todos los invitados que no saquen sus propias fotografías y se prohibirá el uso de las redes sociales", puntualizan.