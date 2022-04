Dos altos cargos de la EMVS desconocían el caso de espionaje a Ayuso pese a la investigación interna que abrió Almeida

La jefa del departamento de contratación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) se enteró de que se estaba acusando a la entidad en la que trabaja desde hace más de una década por la radio, el 17 de febrero, cuando se hizo público el caso. "No daba crédito cuando lo escuché". Con ello, Teresa Peral se desvincula de cualquier conocimiento del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la empresa municipal.

Una experiencia similar a la que vivió el gerente de la EMVS, José Antonio Acosta, aunque en su caso fue aún más revelador. Y es que no le permitieron participar de la reunión del 12 de enero, en la que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el presidente de la EMVS, Álvaro González, el entonces jefe de comunicación, David Fernández, y el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, trataron esta cuestión. Acosta, como ha revelado esta mañana, preguntó a Lozano con quien "nunca ha habido secretos": 'Dime para mi tranquilidad si tiene algo que ver conmigo o he hecho algo mal'. A lo que el consejero delegado le dijo: 'Olvídate que no pasa nada'. Y no volvió a saber de ello hasta el 17 de febrero, cuando el caso saltó por los medios de comunicación, ha explicado en su intervención.

Que ninguno de los dos altos responsables de la EMVS supieran nada hasta dos meses después de que el alcalde tuviera conocimiento ha dado una misma conclusión a los grupos municipales: Almeida no realizó la investigación interna de la que él mismo habló o, al menos, fue muy privada. "Lo que necesitamos es que todas las personas que hayan tenido relación con este supuesto espionaje antes de la puesta en conocimiento en la EMVS son los que tienen que venir a comparecer para dar luz a ese periodo de tiempo que dijo el alcalde que se había producido una investigación que a día de hoy desconocemos cuál ha sido. Nadie sabe qué investigación se produjo", ha señalado el concejal Mariano Fuentes (Cs).

En esta línea, la portavoz de Más Madrid asegura que Almeida "mintió" cuando informó de que había realizado una investigación interna. "Jamás existió ninguna investigación. Que el gerente de la EMVS, que no es miembro del PP, fuera el único al que se echó de la reunión, prueba que es un chanchullo interno del PP", ha concluido Rita Maestre. También para José Manuel Calvo (Recupera Madrid) la única lectura que hay es que "el PP intentó ocultar en todo momento este supuesto espionaje. No solo es que no lo investigaran, sino que intentó ocultarlo". Por todo ello, la solución, a ojos a la portavoz socialista, Mar Espinar, pasa por esclarecer el porqué "hay dos meses muertos en el que el alcalde no informa absolutamente a nadie del Ayuntamiento de lo que estaba pasando cuando él ya lo sabía".

Para el Partido Popular, el hecho de que dos altos responsables de la empresa no supieran nada, cuando en teoría se había llevado a cabo una investigación, "no tiene importancia", porque, en el caso de Acosta, lo importante es que supiera si el procedimiento de contratación es correcto o no. "La responsabilidad del gerente es presidir la mesa de contratación, valorar la validez de los informes jurídicos y técnicos, y eso es lo que ha hecho él", ha señalado José Fernández (PP).

Los responsables de la EMVS ven "imposible" dicho contrato al detective

Para la jefa del departamento de contratación, contratar a un detective para los servicios que se condenan no es posible. "Si alguien intentara abrir un expediente de estas características, automáticamente el superior jerárquico diría '¿esto qué es?'; no se podría llevar a cabo, es imposible", ha declarado en la segunda sesión de la comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, Peral ha explicado que todos los contratos que se abren en la empresa municipal se gestionan a través de una aplicación. En ella se puede comprobar los contratos que se han iniciado o cancelado, "todos nuestros expedientes se tramitan en la aplicación", ha matizado. Una versión que se ajusta a la del consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano.

Del mismo modo que ocurrió con el número 2 de la EMVS, a la jefa de contratación también se le requirió por parte del director de Servicios Jurídicos una certificación sobre los contratos que se habían llevado a cabo desde julio de 2019, con el inicio del mandato, hasta febrero de 2022, tal y como ha explicado la primera compareciente del día, que se ha sometido a las preguntas de los grupos municipales que, a diferencia de la anterior sesión, han sido más escuetos. Incluso Vox ha renunciado a intervenir, mientras Más Madrid apenas ha realizado una pregunta.