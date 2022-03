Carromero y el detective señalado por el presunto espionaje a Ayuso son llamados a comparecer el mismo día: 4 de abril

El que fue asesor del alcalde hasta el 17 de febrero de 2022, cuando dimitió en medio del escándalo, y el detective con el que este- junto a otras personas- se habría puesto en contacto desde el Ayuntamiento de Madrid para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, están citados el mismo día para responder a las preguntas de los grupos municipales.

Ángel Carromero y Julio Gutiérrez figuran entre los seis próximos nombres que serán llamados el lunes 4 de abril. Entonces ya se habrá celebrado la primera sesión de la comisión de investigación que tendrá lugar el lunes 28 de marzo y en la que se están citados Isabel Díaz Ayuso, Rafael Catalá, Félix Bolaños y Diego Lozano, Alberto Ruiz Gallardón y Pablo Casado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha confirmado que no asistirá.

Si bien son de las comparecencias más esperadas, dado que, supuestamente, son las piezas clave de la trama, ninguna de ellas tiene obligación de comparecer. Es más, de los ocho nombres nombrados anteriormente solo tendría que acudir Diego Lozano, por ser el consejero delegado de la EMVS.

Al final, la fructificación de la comisión de investigación dependerá en gran medida de que las personas clave, tengan o no un cargo en el Ayuntamiento, acudan por elección propia. Por el momento, Ayuso y Catalá no comparecerán en comisión y Bolaños no acepta la citación. Aun conociendo esta complejidad, los grupos municipales han cerrado las fechas de las 45 comparecencias que han solicitado.

Así, el próximo lunes 4 de abril, además de Carromero y Gutiez, serán llamados la delegada del Gobierno, Mercedes González, Beatriz Fanjul, María Teresa Peral, y José Antonio Acosta. La siguiente fecha es el miércoles 6 de abril: con Pablo Montesinos, Teodoro García Egea y David Fernandez.

La cuarta sesión, la del martes 19 de abril, han sido llamados Mariano Fuentes, Carlos Granados y Carlos Salgado. El viernes 22 de abril: Miguel Ángel Rodríguez, Javier Fernández-Lasquetty y Vicente Javier Segura.

También se ha acordado que el 25 de abril se llame a Joaquín Vidal, algún representante del comité de empresa de la EMVS, Carlos Medina, Tomás Ayuso, su jefe Chen Shengli y Juan Díaz. La séptima sesión, la del viernes 29 de abril, comparecerían Julieta de Micheo, Paloma García Romero y Álvaro González. Y el miércoles 4 de mayo: Daniel Hidalgo, Juan Pablo Martín, Ana Dávila, Ignacio González, Inmaculada Sanz y Andrea Levy.

La penúltima sesión, el viernes 6 de mayo, hablarían Begoña Villacís, Enrique Ruiz Escudero y Borja Carabante. Por último, el 9 de mayo, serán llamados a comparecer a Matilde García, Enrique López, Daniel Alcázar, Daniel Bardavío, Manuel de la Puente y, también, al alcalde José Luis Martínez-Almeida que prometió que obligaría a todo su equipo a comparecer.