Supervivientes ya calienta motores y está dando a conocer sus primeros nombres. Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Nacho Palau son los tres concursantes confirmados hasta la fecha.

Precisamente este último, ex de Miguel Bosé, fue noticia de forma indirecta. Viva la vida quiso saber la opinión del cantante sobre el reto al que se enfrenta Palau, pero se llevó un fuerte corte.

"Te pido un favor, que deje de llamar a este número, que es privado", le dijo el artista a la redactora que intentaba recabar unas palabras sobre Supervivientes. Espero que no vuelva usted jamás a llamar. No se atreva, no se atreva. No se atreva", indicaba una y otra vez el intérprete de Amante bandido.

El escultor nació en Valencia y estudió Ciencias Químicas, pero su vocación es el arte, en concreto, la escultura. Es conocido por haber sido la pareja de Miguel Bosé durante 26 años, aunque nunca lo confirmaron de forma oficial. Este conoció a Miguel Bosé hace más de 30 años gracias a unos amigos comunes.

Tienen cuatro hijos, fruto de la gestación subrogada. Dos de ellos son hijos biológicos del escultor y los otros dos, del cantante. A pesar de que nunca hicieron oficial su relación cuando compartían su vida, Palau sí que lo hizo cuando terminaron con ella. El escultor emprendió una batalla legal que aún no ha terminado, para que el juez reconociera que los cuatro niños eran hermanos.

"Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores", compartió el comunicado de parte de sus abogados.

"Hola a todos. Soy Nacho Palau, soy concursante de Supervivientes 2022 y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos, nos vemos pronto", dijo en su vídeo de presentación Palau.