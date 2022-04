Ana Mena sufre un percance en plena actuación: "Me he quedado en bragas"

Ana Mena sufrió un pequeño percance en una reciente actuación en la que compartía escenario con Nil Moliner. La malagueña cantaba a dúo con el artista cuando, de repente, perdió la falda.

Sin embargo, su reacción fue de lo más natural y siguió cantando y bailando hasta concluir la canción que en ese momento interpretaban ambos.

"Es literalmente lo más loco y divertido que me ha pasado", dijo después la artista malagueña en redes sociales.

"Se me ha caído la falda y me he quedado en bragas. He dicho: '¿qué hago? ¿Me visto? ¿No me visto?", reflexionaba Ana. "Ya que estamos, terminamos así", aseguró.

Enorme Ana Mena demostrando ser una grandísima profesional. pic.twitter.com/xbwh0g5EqN — Tony Martínez (@tonymartinezofi) April 2, 2022

"Ya si eso otro día me pongo un imperdible", terminó la cantante de Música ligera.