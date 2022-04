Kiko Matamoros, concursante confirmado para 'Supervivientes': "Si va Marta a verme tengo sexo en directo"

Después de semanas rumoreándose su participación, Kiko Matamoros ha sido el segundo concursante confirmado en Viernes Deluxe para la nueva edición de Supervivientes.

"Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes. Ese es mi reto fundamental", ha señalado el colaborador como uno de los objetivos que tiene a lo largo del concurso

"He firmado esta tarde", ha confesado, tras asegurar Jorge Javier Vázquez que desconocía que ya se había hecho oficializado.

Asegura que le produce "respeto" la relación con los compañeros que vayan a estar también en esta aventura y con quien puede tener diversos conflictos por la convivencia, la comida o las pruebas.

"Dejo en este momento una estabilidad que no he tenido en mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosa, una relación estupenda, y una pareja con la que llevo tres años y un mes a la que voy a echar mucho de menos porque no me he despegado de ella", expresa, señalando que es una de sus mayores preocupaciones.

Ante la posibilidad de que Marta pueda ir a verle a la isla hondureña, se ha mostrado muy emocionado y se ha comprometido a que si eso sucede tendrá "sexo en directo".

Pese a que ella ha manifestado su deseo de defender a Kiko, el colaborador no tiene aún claro que vaya a ser Marta quien acuda a plató en las diversas galas del concurso. "Es lo único que no tengo claro. A lo mejor este mundo le viene grande", manifiesta.

"Lo que más miedo me da es el hambre, porque yo soy un tío que come un montón, y eso me da un poco de respeto", reconoce, aunque los colaboradores le han animado asegurándole que dejará a un lado las adicciones.

"He pedido el salto más alto de la historia, a ver si me lo dan, coño, que no me lo han querido poner por contrato", ha solicitado. "Quiero hacer historia de alguna manera".