Ainhoa Cantalapiedra, nueva concursante de 'Supervivientes' y Kiko Matamoros reacciona: "No te conozco"

Ainhoa Cantalapiedra es la tercera confirmada para participar en la próxima edición de Supervivientes, tal y como ha avanzado este domingo el programa Viva la vida.

La que fue ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo se ha presentado a la audiencia para quien no la recuerde. "Para los que no me conozcáis, soy Ainhoa Cantalapiedra, soy cantante y autora. Pronto nos veremos", ha expresado.

La futura concursante de Supervivientes confiesa estar "nerviosa" por empezar esta aventura. "Para mí ha sido una sorpresa, de repente me dijeron que había posibilidades de que entrara"

Kiko Matamoros y Ainhoa Cantalapiedra han aprovechado el momento para presentarse. "Encantado de compartir contigo esa experiencia", ha declarado el colaborador. "Lo cual no quiere decir que no la vaya a nominar en la primera ocasión".

Sin embargo, ha manifestado que nunca se han visto en persona. "No te conozco de nada, para que nos vamos a engañar, pero que sí vi tu trayectoria en Operación Triunfo y me pareces una persona bastante interesante".

La cantante ha confesado que tiene algunos miedos a la hora de enfrentar esta aventura, fundamentalmente la "soledad, los bichos y los mosquitos".