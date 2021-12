Ainhoa Cantalapiedra confiesa la mala relación que mantiene con algunos compañeros de 'OT': "Me odian"

Ainhoa Cantalapiedra ha confesado este jueves en Sobreviviré sentirse muy odiada en redes sociales, en particular por los fans de compañeros de Operación Triunfo con los que tiene mala relación.

"A mí me odian mucho, todos los fans de los compañeros de OT me odian mucho, porque gané yo. De hecho, hace poco hemos tenido la reunión de los 20 años del concurso y surgió una cosa un poco así que me cayeron hostias por todas partes", ha revelado.

En ese reencuentro, se le planteó la pregunta de qué recordaba cuando ganó la edición. Su respuesta, lejos de ser lo que todos esperaban, fue un dardo para sus compañeros.

"Yo recuerdo cosas bonitas, tal y cual, pero también recuerdo la peña que no me abrazó y la gente que no me dijo en su puñetera vida "felicidades'", recuerda. "Eso no se olvida, es muy respetable pero que no me vayan de algo que no es", expresaba, aunque aseguraba que "no pasa nada" por ello.

"Los fans de esas personas... bueno, me han caído hostias a caldos. Que es muy respetable, la gente no tiene por qué querer que siempre gane yo, yo lo entiendo, no pasa nada", manifiesta.

Sin ella dar los nombres de las personas que no le mostraron su cariño en un momento tan especial, "se dieron por aludidos" y entraron en discusiones. "Yo no iba buscando el conflicto, pero son cosas que pasan", concluyó.