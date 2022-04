Marta Riesco revela cómo es su economía con Antonio David Flores

Antonio David Flores no pasaría por su mejor momento a nivel económico desde que fuera despedido de Sálvame y las televisiones vetaran su participación en los programas por las confesiones de Rocío Carrasco.

Optó por buscar un espacio en el que poder expresarse y seguir trabajando, y así se abrió un canal de YouTube para defender su versión y posicionarse sobre temas de actualidad, como, incluso, la guerra de Ucrania.

Aunque su economía no parece que sea muy buena, ha sido la propia Marta Riesco, su pareja actual, quien se ha manifestado al respecto y aclarado la situación en El programa de Ana Rosa.

"Somos como cualquier pareja y vivimos juntos. Yo tengo mi sueldo como reportera y además tengo mis cosas en redes sociales. Vivimos fenomenal", confesó.

La periodista aseguraba a sus compañeros que no estaba preocupada por la situación económica de su novio. "Me preocupan mis problemas económicos, no los suyos", declaró.

Los colaboradores del programa quisieron indagar en qué medida se implica el padre de Rocío Flores en la economía de la pareja. "Él aporta lo que puede. Cada uno aporta lo que hace, lo que quiere y yo estoy feliz", concluye.