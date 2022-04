'Sálvame' rescata el cásting que hizo Marta Riesco para entrar en OT

Marta Riesco cargó hace poco contra todo y todos, especialmente contra sus compañeros de profesión en Sálvame, que tantas pullas le lanzan desde el programa día sí y día también. Y, como respuesta, el programa ha decidido rescatar un momento del pasado de Marta Riesco: su cásting para OT en una de las ediciones que celebró Telecinco.

La periodista de Telecinco ya ha dejado claro varias veces que le habría gustado hacer carrera en el mundo de la música. De hecho no solo se presentó al cásting de Operación Triunfo, sino que además trató de ir a Eurovisión con su tema No tengas miedo. Pero ninguno de los dos caminos le trajo alegrías musicales.

Desde Sálvame ya fueron los responsables de rescatar la canción de No tengas miedo, y la propia Marta Riesco ha abrazado el meme, regrabando el tema e incluso preparando un videoclip. Pero no contentos con ello, también han decidido rescatar su paso por OT.

Casting de Marta Riesco en OT #yoveosalvame pic.twitter.com/4TS49omgDD — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 1, 2022

Con la voz en off de Germán González, se ha podido ver cómo Marta no solo fue al cásting, sino que superó la primera fase. Sin embargo, falló en la segunda, algo que le molestó enormemente. "No entiendo que tres personas decidan sobre tu sueño. Soy una chica alegre, canto bien, bailo bien. ¿Qué más quieren?", lamentó.