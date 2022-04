Por qué no deberías sacar a tu perro a caminar todos los días, según una experta

Para la mayoría de los dueños de perros, dar con ellos una caminata diaria es parte de la rutina de su mascota y también es esencial. Pero para la entrenadora de perros Niki French, de 53 años, este hábito es una práctica con la que no está de acuerdo.

Tal y como recoge el Mirror, French es la autora del libro STOP Walking Your Dog, y sostiene que "puede ser una sorpresa, pero las caminatas tradicionales son un invento humano y no son útiles para muchos de nuestros perros".

"Reemplazar el tiempo de la caminata con juegos de entrenamiento en casa puede darle a los perros las habilidades que les faltan para vivir una vida tranquila y feliz", sostiene la autora.

"Contrariamente a la creencia popular, los perros con problemas de comportamiento pueden volverse más reactivos o más excitables cuando tratamos de agotarlos con demasiado ejercicio", dice.

Niki tiene un perro de rescate de dos años llamado Bodie, que según su dueña, está "notablemente más tranquilo" con menos caminatas y más juegos de enriquecimiento.

"Un número cada vez mayor de mis clientes tienen perros nerviosos o reactivos y les he mostrado todas las actividades increíbles que puedes hacer en casa para ayudar a los perros a desarrollar las habilidades que les faltan para ser felices en los paseos", explicó.

"Prescindir de algunos paseos puede ayudar tanto a los perros como a los dueños a desestresarse. Cuando más de la mitad de los paseos son estresantes (para el perro o para ti), es hora de hacer algo diferente", dice French.

Además, dice que hay muchas razones por las que los propietarios pueden beneficiarse de no pasear con el perro. Por ejemplo, si el clima es demasiado cálido o frío, puede ser peligroso para el animal. Por otro lado, para los cachorros que no están vacunados, las perras que están en celo y los perros que no se encuentran bien, una caminata podría no ser lo mejor.

"Practicar juegos en casa es una excelente manera de desarrollar las habilidades que necesitan nuestros perros y mejorar nuestra relación con ellos", dice French, que pone como ejemplos juegos de recompensas positivas u otros como cavar pozos de arena, jugar con cajas de cartón, usar tapetes para lamer y actividades de escondite.