Paula Gonu confiesa que le encantaría volver a participar en un 'reality': "Me propusieron 'Supervivientes'"

La influencer Paula Gonu continúa dando pasos más allá de su cuenta de Instagram. La joven, que tiene dos millones de seguidores, participó en Celebrity Bake Off España, y quiere continuar su camino por realities.

No hay duda que es de las instagrammers más polifacéticas. Más allá del concurso de Amazon Prime Video, también estuvo presente en Disaster Chef, el programa de cocina de Ibai Llanos donde se proclamó ganadora.

Lo suyo son los retos y, en una entrevista en la alfombra roja de los Premios ídolos, ha confesado que no le importaría dar un salto a la televisión nacional como participante de El desafío, como está haciendo actualmente María Pombo.

"Me propusieron Supervivientes y dije que no podía", ha revelado por sorpresa: "Programas así como Tu cara me suena son los únicos que diría que sí por ser un reto personal. Lo haría, aunque no fuera para la tele".

A pesar de parecer decidida a enfrentarse a una aventura en Honduras, también ha comentado que prefiere que Mediaset no la vuelva a llamar porque es "muy indecisa" y siempre está muy ocupada.

Así, queda descartada en la lista de los concursantes que formaran parte de la edición de 2022 que ya calienta motores y que ya ha confirmado a Nacho Palau como uno de los famosos que saltará desde el helicóptero.