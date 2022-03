A pesar de la buena acogida de Celebrity Bake Off España, estrenado en diciembre de 2021, Amazon Prime Video ha decidido no renovar el formato por una segunda temporada.

Según adelanta ECD, y confirma FTV, aunque la plataforma se muestra "muy contenta" con el rendimiento obtenido, entre sus planes nunca estuvo darle continuidad al programa, del que solo se barajó una sola edición. Así, Amazon Prime Video ha preferido centrarse en otros proyectos, desestimando las informaciones que hace solo unas semanas hablaban de que la plataforma internacional tenía muy avanzada la fase de preproducción de la segunda versión de este formato, que estaría presentador de nuevo por Paula Vázquez y Brays Efe.

A través de diez episodios, Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada compiten preparando todo tipo de postres, que son juzgados por Clara Villalón (chef y consultora) y Frédéric Bau (maestro chocolatero y director de L’École du Grand Chocolat).

Esta divertida competición, llena de momentos hilarantes, está presentada por Paula Vázquez y Brays Efe. "Cuando he visto lo que han hecho, con pasión y capacidad, les dije a mis colegas de Francia que el nivel que he visto en el Celebrity Bake Off de España no lo había visto en el formato profesional de Francia", decía Bau en la presentación.

Todos están de acuerdo en que iban a "grabar un programa de cocina y nos salió un programa de humor", por el buen rollo del elenco a pesar de la tensión de la competición y las pruebas.