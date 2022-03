El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tardado en valorar el comunicado de la Fiscalía europea que considera "un desafío a la supremacía" de la UE la decisión de la Fiscalía General del Estado de continuar con la investigación del contrato de Priviet Sportive. Desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso no se ha escatimado en críticas a la actuación del ministerio público comunitario: les genera "desconfianza" y, además, consideran que se articula en un "abuso" de las competencias que tiene atribuidas. Tampoco les satisface el papel de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por ser exministra del PSOE y en todo caso piden resolver con urgencia las denuncias porque no tienen dudas sobre la "legalidad" de la adjudicación en el centro de la polémica.

Ha sido Enrique López, consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior quien ha reaccionado al último episodio de la polémica jurídica que comenzó la semana pasada. El portavoz del Gobierno y responsable de Educación, Enrique Ossorio, se encuentra de viaje con la presidenta en Bruselas y López ha ofrecido la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Dado que es magistrado en situación de servicios especiales -pasó por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional-, López ha asegurado que parte de la reflexión sobre la controversia entre fiscalías la hace en calidad de "jurista".

"El sábado ya advertí de la desconfianza que generaba en el Gobierno regional la actuación de la fiscal delegada europea porque no sabíamos qué perseguía con la incoación de este procedimiento (...) hoy esta desconfianza ha quedado totalmente constatada", ha señalado López en primer lugar.

Confusión "grosera" de principios doctrinales

El consejero de Díaz Ayuso ha considerado la actuación de Concepción Sabadell como "muy apartada" de la defensa de la legalidad y ha aseverado que el comunicado que ha trascendido este miércoles "confunde groseramente" lo que es el principio de atribución competencial y el de primacía del derecho europeo.

"Para que haya primacía del Derecho de la UE tiene que haber atribución competencial y en este caso eso no se produce", ha abundado López, para añadir: "La fiscal delegada lo que hace es abusar del concepto de fondos europeos para atraerse la competencia de un caso que yo en ningún momento entiendo bajo la competencia de la fiscalía europea, con cual está adulterando su función".

El "pecado original" de Dolores Delgado

En este punto, el consejero ha señalado que Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción y responsable de las pesquisas, ya advirtió de la "inexistencia de los delitos" que alega la fiscalía europea para hacerse con la causa y, además, ha asegurado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, actuó según lo establecido reuniendo a la Junta de Fiscales el pasado lunes para dirimir el conflicto de competencias entre el ministerio fiscal español y el comunitario.

Al mismo tiempo que ha hecho esta apreciación, López no ha escondido la "desconfianza" que tienen Delgado, como ha venido haciendo el PP desde su nombramiento como máxima responsable de la Fiscalía. Se materializó, ha recordado, inmediatamente después de su etapa como ministra de Justicia en el Gobierno del PSOE, algo que no encaja con "la imagen debida de neutralidad y imparcialidad".

"Hay un pecado original", ha opinado al respecto, máxime cuando una de las denuncias que ha motivado la apertura de la investigación sobre el contrato de la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive es una denuncia del PSOE, ha señalado.

Resolución de Anticorrupción "lo antes posible"

Más allá de todas las apreciaciones doctrinales, lo que ha dejado patente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior es que al Gobierno de Díaz Ayuso no le interesa que esta situación, que ha tildado como "embrollos" y "burocracias mediáticas", perdure en el tiempo. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid, y todos sus miembros, confían en la legalidad del contrato y desean e instan a que se produzcan las acciones que ayuden a determinarlo lo antes posible", ha leído López desde la sala de prensa de la Puerta del Sol.

En este punto ha pedido que sea la Fiscalía Anticorrupción la que resuelva el caso para superar, ha señalado, "todos estos embrollos en los que nos quiere hacer caer la fiscal delegada europea en España".