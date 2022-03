La Fiscalía europea plantea que se lleve al TJUE el contrato del hermano Ayuso y ella responde que "no le preocupa"

Setenta y dos horas después de que la Fiscalía Europea reclamara la investigación del contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive, administrada por un amigo del pueblo de Isabel Díaz Ayuso y del que el hermano de esta cobró una contraprestación de 55.850 euros más IVA, este organismo comunitario ha advertido a la Fiscalía General del Estado que tiene "competencia preferente" para dirigir las pesquisas de la adjudicación e, incluso, ha sugerido la posibilidad de que el organismo que dirige Dolores Delgado acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para esclarecer cualquier duda.

Preguntada por este particular, la presidenta regional ha insistido en que se encuentra tranquila. "No me preocupa el contrato, me preocupa España porque viendo todo esto pienso que está en las peores manos", ha señalado Díaz Ayuso a los periodistas durante una visita al salón Madrid Fusión, que inaugura una nueva edición en Ifema.

"Cuando no hay nada, no hay nada", ha reiterado la presidenta autonómica, para vincular directamente la postura que viene manifestando la Fiscalía europea en los últimos días con el PSOE. "Es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentada por una ministra socialista del PSOE (en referencia a la titular de Justicia, Pilar Llop) y elevado a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE", ha señalado la dirigente regional a modo de "resumen" de lo que es para ella este caso.

Díaz Ayuso ha opinado que se está intentando "una y otra vez estirar esta historia". "Lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías, pero cuando no hay nada, no hay nada", ha reiterado.

El comunicado de la Fiscalía europea ha llegado a la Fiscalía General del Estado unas horas de que se reúna la Junta de Fiscales de Sala para expresar su opinión, no vinculante, sobre si las investigaciones deben permanecer en España, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, o si la parte de la malversación debe ir a la Fiscalía Europea o si la totalidad de las averiguaciones deben remitirse a esta última.

Desde Luxeburgo, donde se encuentra la sede del ministerio público comunitario, se ha insistido este lunes en que tienen competencia para dirigir las investigaciones y han sugerido a la Fiscalía española que si tiene dudas al respecto, las disipe elevando una cuestión prejudicial al TJUE, más allá de la Junta de Fiscales.

Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel y ahora representante española en la Fiscalía Europea, es la persona que está impulsando desde Luxemburgo la remisión del caso a este organismo. De hecho, fue ella quien pidió la semana pasada a su antiguo jefe, Alejandro Luzón, que trasladara la investigación. Para justificar esta petición, Sabadell alude los 1,5 millones de euros que se emplearon en la adjudicación a Priviet Sportive salieron de fondos europeos y, ante la posibilidad de que un delito de malversación, puede hacerse del caso.

El PP amplía su denuncia contra el Gobierno central

Paralelamente, este lunes el PP madrileño ha vuelto a acudir a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la denuncia que interpuso hace 10 días sobre más de una decena de contratos adjudicados por varios ministerios en la pandemia.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha registrado en el ministerio público nuevas "pruebas" de las presuntas irregularidades y ha reclamado que se investigue si en estos podría haber involucrados fondos europeos.