La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decidido este lunes que Anticorrupción siga investigando las denuncias interpuestas por el contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive, administrada por un amigo del pueblo de Isabel Díaz Ayuso y del que el hermano de esta cobró una contraprestación de 55.850 euros más IVA, salvo la parte que tiene que ver con una supuesta malversación de fondos europeos. Estos hechos se enviarían a la Fiscalía europea que, a través de la fiscal Concepción Sabadell, el pasado viernes reclamó la dirección de las pesquisas.

Esta decisión ha sido adoptada por Delgado tras escuchar a la Junta de Fiscales, que se ha reunido este lunes durante más de dos horas. La información que ha podido confirmar la agencia Europa Press a través de fuentes fiscales supone el respaldo de la tesis que mantenía el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fiscal general del Estado plasmará su decisión en un decreto interno de la institución que dará soporte al reparto de competencias.

"No me preocupa el contrato", ha afirmado Díaz Ayuso a preguntas de los periodistas sobre lo que supone para ella que el ministerio público europeo quiera investigar el contrato del que su hermano obtuvo una contraprestación, como ella misma ha reconocido. "Cuando no hay nada, no hay nada", ha añadido la presidenta madrileña, que se ha confesado más preocupada "por España" -"viendo todo esto pienso que está en las peores manos", ha llegado a decir- y ha vinculado directamente la postura que viene manifestando la Fiscalía europea en los últimos días con el Partido Socialista.

"Es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentada por una ministra socialista del PSOE y elevado a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE", ha abundado Díaz Ayuso a modo de "resumen" de lo que es para ella este caso y haciendo referencia tanto a la titular de Justicia, Pilar Llop, como a la fiscal Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción que llevó, entre otros, el caso Gürtel y ahora ejerce la cuota española en la Fiscalía Europea, desde donde está impulsando la remisión del caso al organismo con sede en Luxemburgo.

