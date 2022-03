El Gobierno rechaza la vía PP y descarta una bajada generaliza de impuestos en su plan de choque contra la guerra

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para aprobar el plan de choque gubernamental para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra se diluye. Y es que, la coalición se niega a llevar a cabo una bajada generalizada de los impuestos, que es la principal petición de los 'populares', en particular, y de las formaciones conservadoras, en general, pues también la solicita Ciudadanos. Así, las vías del Ejecutivo para aprobar el decreto con el que prevé movilizar 16.000 millones de euros públicos y dar ayudas directas se achican, por lo que la coalición deberá tener que volver a mirar a su izquierda, aunque los 'populares' podrían optar por la abstención.

“La respuesta [a la crisis] no puede ser una bajada generalizada de impuestos”, ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al decreto que incluye la limitación de la subida de los alquileres un 2%, la ampliación de forma generalizada a todos los ciudadanos la bonificación de 20 céntimos del precio de la gasolina y el aumento de un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, este martes el Ejecutivo también ha cambiado su eslogan, pasando del 'Una recuperación justa' al 'España responde'.

Con todo, Calviño responde así a las peticiones del PP, que hoy ha vuelto a insistir en dicha rebaja impositiva. Lo han hecho tanto Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir la formación, como Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del partido, que han recordado que el presidente Pedro Sánchez se comprometió a ello en la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar hace pocas semanas en la isla de La Palma. En una declaración firmada por los presentes, el Ejecutivo se comprometió a "intensificar las rebajas fiscales", algo que le han recordado Feijóo -"el presidente tiene que cumplir su palabra”- y Gamarra -"No podemos concebir que el propio presidente del Gobierno vaya a incumplir lo que él mismo se había comprometido a hacer"-.

Eso sí, que el Gobierno rechace una bajada generalizada de los impuestos no significa que no se rebajen, argumentan desde Moncloa. La propia Calviño ha citado en su intervención que se rebaja el IVA y también los impuestos específicos de la electricidad. "Este paquete de medidas incorpora rebajas de impuestos", ha señalado antes de añadir que también hay otras propuestas que, "si bien no son impositivas en sí mismas", tendrán los mismos efectos, como la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina.

En este sentido, fuentes de Moncloa recuerdan que se ha prorrogado hasta junio las rebajas fiscales a la luz, que suponen que el IVA seguirá rebajado al 10% (antes era del 21%), que el impuesto de la electricidad seguirá en el 0,5% (inicialmente era del 5,1%) y que el impuesto a la producción eléctrica, que era del 7%, seguirá suspendido. Todas estas medidas suponen un coste de 12.000 millones de euros para las arcas públicas, el doble de lo que costarán las ayudas anunciadas ayer.

No se tramitará como proyecto de ley

Otra de las dudas a despejar es si finalmente el decreto se convalidará como tal o si se tramitará como proyecto de ley, una figura en la que los partidos de la oposición pueden introducir sus enmiendas. Eso sí, desde el Gobierno optan por que se convalide tal y como está, debido a la tardanza -de meses- de la tramitación como proyecto de ley, un hecho que "no tiene sentido" si se tienen en cuenta que las medidas incluidas en el decreto tienen una duración de tres meses. "No tiene sentido", insisten las mismas fuentes.

Esta postura también es la mantenida por el PSOE. Según recoge la Agencia EFE, el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, prefiere que el real decreto ley con el plan para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania sea convalidado en el pleno sin tramitarlo como proyecto de ley, y por tanto sin enmiendas de los grupos, debido a la "urgencia" de las medidas. No obstante, ERC y Bildu, socios habituales del Ejecutivo, se inclinan por poder presentar enmiendas, lo que tendrán que negociar.