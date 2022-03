Madrid critica el plan de Sánchez para la gasolina: "No es la forma de gobernar, a golpe de improvisación y de parches"

La Comunidad de Madrid ha señalado este martes que la medida del Gobierno central de otorgar una ayuda generalizada a la hora de comprar gasolina, para paliar los efectos de la subida del carburante por la culpa de la guerra en Ucrania, "no es la forma de gobernar" y la ha calificado de "parche".

Así lo ha señalado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en declaraciones para Europa Press, donde ha indicado que inicialmente solo iba a afectar a transportistas y ha reclamado "muchas más medidas" para atajar la crisis energética.

"No es la forma de gobernar, a golpe de improvisación, de parches y de medidas puntuales. Lo que debería tener y no tiene es una política integral para poder dar solución al encarecimiento de la energía y el combustible", ha sostenido Pérez.

Además, ha reprochado la falta de voluntad de diálogo que considera que tiene el Ejecutivo central que "solo lo hace cuando el problema se ha agravado", planteando, a sus ojos, medidas a corto plazo para "salir del paso".

En la misma línea se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a 'Madrid Fusión', donde ha señalado que "todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo".

Ayuso ha hecho hincapié en que bajar impuestos es lo que han hecho "prácticamente todos los países" del entorno de España. Para la líder regional, "si no se bajan impuestos, si no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía, no habrá nada que hacer".

El Plan Nacional que mañana aprobará el Consejo de Ministros tendrá cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y los refugiados; medidas para ayudar al tejido empresarial y económico; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía. Este paquete se prolongará hasta el 30 de junio y entre las iniciativas que se aprobarán destacan la bonificación para todos los ciudadanos de 20 céntimos por litro en los carburantes. El Gobierno de Sánchez aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de cinco, aunque hay algunas que ya han anunciado mayores bajadas. "La subida en el precio de los combustibles afecta a todas las familias, no solo a determinados sectores", ha señalado el mandatario.

Fondo de compensación para el Metro

Por otro lado, Pérez ha vuelto a pedir una solución para el transporte público ante el encarecimiento del coste de la electricidad, que hace "insostenible" mantener el servicio de Metro de Madrid.

"Ya después de varios meses, esta semana es inaplazable para que dé una solución a los medios de transporte público. ¿A qué espera para estas medidas y escucharnos a las administraciones? Necesitamos un fondo de compensación para paliarlo", ha indicado el consejero.