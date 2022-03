Cada semana, Isa Pantoja se sienta en el sillón del Club Social de El programa de Ana Rosa para responder a las preguntas de los colaboradores acerca de su familia. En los últimos días, su madre ha vuelto a estar en el centro de todas las dianas tras verla llegar a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde tuvo que responder por su presunta implicación en un delito de insolvencia punible.

Así, este lunes, la joven no ha dudado en mostrar su opinión acerca de las afirmaciones de Gema López, colaboradora de Sálvame, quien aseguró que la cantante habría desheredado a sus hijos y testado a favor de Agustín Pantoja.

Isa ha explicado que, tras ver las imágenes de su madre en el juzgado, se quedó muy preocupada y decidió poner rumbo a Cantora para visitarla y conocer cuál era su estado, pues la cantante no dispone de teléfono móvil por, supuestamente, prescripción médica.

"La situación fue muy complicada", ha apuntado Isa que, además, ha señalado que fue Isabel quien terminó tranquilizándola en lugar de al revés. De la misma manera, ha apuntado que no hablaron del juicio ni de la herencia ni de los problemas de la tonadillera con Kiko Rivera.

Sin embargo, para saciar las ansias de saber del resto de colaboradores del matinal, Isa, que tiene 26 años, sí ha comentado que no le importa a quién favorezca la cantante en su testamento: "Tengo dos manos y dos pies y soy muy joven todavía para poder trabajar por mí misma y ella le podrá dejar lo que quiera a quien quiera".

"Lo que me preocupa más y lo que me llama la atención es la razón, si es que eso es verdad. Porque ella alegaría maltrato psicológico por mi parte, pero yo he remado para estar bien con ella. Yo no soy responsable de los actos de mi hermano", ha sentenciado Isa.