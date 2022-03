Isa Pantoja desmonta con una frase la pretensión musical y periodística de Marta Riesco

Antaño la reportera Marta Riesco y la hija de Isabel Pantoja, Isa Pantoja, fueron grandes amigas, algo que ahora parece haber cambiado o haberse enfriado. Al menos eso parece por la reacción de Isa Pantoja al ver el inicio de la carrera musical de Riesco.

En el programa Ya son las ocho emitían un vídeo en el que comparaban el inicio de las carreras musicales de Isa Pantoja y Marta Riesco, que acaba de sacar una canción.

"Gracias a este vídeo he podido recuperar mi sonrisa por un ratito Hacer bolos y tener esta carrera musical no es compatible con levantarse a las cinco de la mañana", decía Isa Pantoja, refiriéndose a unas declaraciones del pasado de Riesco cuando le acusaron de querer ser famosa y alegó que ella quería "levantándose a las 5 de la mañana" y no ser "un personaje público".

En el plató se hizo un silencio tras la frase de Isa Pantoja y se oyó murmurar un "menudo zasca", por lo que Isa dio más explicaciones.

"Es una carrera súper sarificada, si se lo va a currar y va a dar clases, eso tiene un trabajo y tienes que acostarte tarde y cuidarte la garganta", añadía para reforzar y quitarle inquina a su opinión.

Cuando le preguntaban si sacaría una canción junto a Marta Riesco, Isa Pantoja solo decía: "Rosalía le sube más las visualizaciones que yo...", y aseguraba que ella ya no se dedica a cantar. "Soy músico, toco el piano", dejaba claro Isa Pantoja.