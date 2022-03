Los ucranianos ya no tendrán que pasar más noches en Atocha: un polideportivo de Retiro instala 240 camas

En las últimas semanas, más de un centenar de ucranianos han hecho noche en la estación de Atocha a la espera de su próximo tren con destino, bien a otras ciudades españolas o, en su mayoría, a Portugal. "Han llegado a ser hasta 131 personas", ha señalado la vicealcaldesa. Para ellos, los refugiados que huyen de la invasión rusa, que cumple ya un mes y que solo están de paso por la capital, el Ayuntamiento ha habilitado un nuevo refugio.

Se trata del centro deportivo Daoiz y Velarde, en el distrito de Retiro, que a partir de esta noche se transforma en un espacio con hasta 240 camas para que "esas horas en Madrid las recuerden como horas de confort y de paz", ha explicado Begoña Villacís mientras los voluntarios desplegaban más recursos.

El polideportivo al que acuden a diario los usuarios del barrio para practicar deporte ya estima recibir a las primeras personas esta misma noche. Se les dará mantas, camas, comida, hasta con cargadores de móviles. Inicialmente, hay 150 plazas, pero estás podrán ampliarse hasta 240 si la situación lo requiriese.

Con este nuevo recurso municipal, esas familias ya no van a estar pasando una noche en una estación de tren. "No se me ocurre nada más desangelado en una situación más desafortunada, desgraciada y tal infeliz como la que están viviendo", ha manifestado la vicealcaldesa, imaginando cómo debe ser pasar la noche en Atocha tras huir de la guerra en un país.

Asimismo, tal y como ha recordado tanto la vicealcaldesa, como el concejal de Retiro, Santiago Saura, este centro deportivo tiene una "larga historia de aportes a la solidaridad en tiempos difíciles que ha vivido la ciudad y Europa". Y es que tras los atentados del 11 de marzo de 2004, este polideportivo se convirtió en un hospital de campaña. Y hoy, en otras circunstancias y contexto, vuelve a ser utilizado como centro de acogida a refugiados.

Por este motivo, ambos ediles de Ciudadanos han agradecido a los vecinos de Retiro su solidaridad, así como, han pedido disculpas dado que la apertura de este centro de acogida supondrá, por el momento, la suspensión o traslado de las actividades deportivas. "Queremos expresar nuestras disculpas y nuestra preocupación porque esa gestión se pueda desarrollar lo mejor posible en las alternativas. También expresamos a la causa superior a la que nos debemos: atender una crisis humanitaria y poner en primer orden la solidaridad de Madrid y dar repuesta a la demanda del Gobierno de España de poder utilizar este espacio", ha señalado Saura. En este sentido, la vicealcaldesa ha puntualizado que ya está buscando la posibilidad de compatibilizar ambos usos. "La mayor parte de usuarios va a entender las molestias que sin incomparables con la tragedia que van a pasar estas personas", dice Villacís.