Una investigación revela qué es lo que nos hace ser aburridos

Aunque es probable que muchos de nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo para ser interesantes, las personas aburridas aparentemente están en todas partes. Tal vez sea la persona que nunca termina una historia correctamente, o alguien que simplemente no puede dejar de contarte sus aventuras.

Un nuevo estudio, recogido por Science Alert, ha investigado qué hace que las personas parezcan aburridas y cómo esto afecta nuestras percepciones en relación con las personas aburridas. Para hacer esto, los investigadores pidieron a más de 500 personas en cinco estudios diferentes que clasificaran las características, pasatiempos y trabajos más estereotipadamente aburridos.

"Desafortunadamente, algunas personas son percibidas como aburridas", escribe en su artículo el equipo, dirigido por el investigador de psicología de la Universidad de Essex, Wijnand Van Tilburg.

"Examinamos las características estereotipadas de aburrir a los demás haciendo que las personas generaran y luego calificaran estos. Los resultados sugieren que ser estereotipado como aburrido puede tener consecuencias interpersonales sustancialmente negativas", dice Van Tilburg.

En los primeros dos estudios, que incluyeron un total de 463 personas reclutadas a través de MTurk, el equipo pidió a los participantes que escribieran una lista de características aburridas y luego las clasificaran.

Los voluntarios clasificaron el análisis de datos, la contabilidad, los impuestos/seguros, la limpieza y la banca como los cinco trabajos más aburridos, mientras que los pasatiempos más aburridos eran dormir, la religión, ver la televisión, observar animales y hacer matemáticas.

Cuando se les preguntó acerca de las características de los aburridos estereotipados, las personas mencionaron atributos como no tener intereses, no tener sentido del humor, no tener opiniones o ser un poco quejica.

"Cuanto más típicas eran las características del aburrimiento estereotipado que describía una persona, más se percibía a la persona como aburrida", escribe el equipo.

"Además, y es importante por las consecuencias sociales de tal percepción, el aburrimiento estereotipado afectó las percepciones de calidez y competencia interpersonal", añade el estudio.

Si bien es un poco divertido pensar en las personas más aburridas imaginables, aquellos que se ven a sí mismos en los rasgos anteriores en realidad podrían ser los más difíciles en situaciones sociales.

En los siguientes dos estudios que llevó a cabo el equipo, cuando a las personas se les presentaron descripciones de personas imaginarias de acuerdo con las "características aburridas" encontradas en el primer estudio (incluidos adjetivos como "sin educación" o "tiene una voz monótona"), los aburridos fueron vistos como carentes de calidez y competencia, y socialmente evitados.

Peor aún, en el último estudio, cuando se les preguntó cuánto necesitarían ser compensados financieramente por pasar tiempo con un 'aburrimiento estereotipado' descrito en una viñeta, los participantes nominaron sumas significativas de dinero en comparación con viñetas de personas menos aburridas.

"Las percepciones pueden cambiar, pero es posible que las personas no se tomen el tiempo para hablar con quienes tienen trabajos y pasatiempos 'aburridos', sino que eligen evitarlos", dijo Van Tilburg.

"No tienen la oportunidad de demostrar que la gente está equivocada y romper estos estereotipos negativos", prosigue.

Este es un estudio relativamente pequeño, y la mayoría de los participantes vivían en los Estados Unidos, por lo que es probable que en todo el mundo diferentes trabajos, pasatiempos y características se clasifiquen como aburridos.

Pero este estudio es uno de los primeros en investigar el estereotipo de "personas aburridas" en múltiples dominios, y tener esta información es importante para tratar de romper esos estereotipos.

Incompetencia y aburrimiento

Por ejemplo, el equipo cuestiona por qué los participantes del estudio también consideraban incompetentes a las personas aburridas, a pesar de que estos atributos no están relacionados.

"Hubiera pensado que los contables serían vistos como aburridos, pero efectivos y la persona perfecta para hacer un buen trabajo en su declaración de impuestos", dijo Van Tilburg.

"La verdad del asunto es que las personas como los banqueros y los contables son muy capaces y tienen poder en la sociedad. ¡Quizás deberíamos tratar de no molestarlos y estereotiparlos como aburridos!", concluye el experto.