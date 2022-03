Los transportistas protestan en Madrid: "Pedimos trabajar sin pérdidas y llevar dinero a casa, no que nos regalen nada"

Tras casi dos semanas de paro, los camioneros han tomado este viernes las calles de Madrid. En esta ocasión, no lo han hecho al volante de sus vehículos, sino, paradójicamente, a pie. Entre pitos de silbato y consignas que exigían la dimisión de la ministra del ramo, Raquel Sánchez, los conductores se han concentrado junto al departamento de Transportes y han recorrido la Castellana para elevar sus reivindicaciones.

La subida del precio de la gasolina y el diésel a causa de la guerra de Ucrania ha sido el detonante de estas movilizaciones y reclamaciones, que engloban las condiciones generales de trabajo de los transportistas. A la capital española han acudido Luis Miguel, camionero, y Arancha, su mujer, para demandar "una bajada del precio del gasoil", porque así no les "sale rentable" echarse a la carretera.

Luis Miguel, camionero, y Arancha, su mujer, en la manifestación de transportistas en Madrid. Jorge París

Este matrimonio lamenta que esta alza del coste del combustible está castigando fuertemente su economía doméstica, pues un autónomo "está perdiendo entre 2.500 y 3.000 euros". Por eso, esperan que esta solución se solucione pronto, porque son ellos "los más afectados". "Queremos que acabe cuanto antes, porque mi jefe tiene los camiones parados y va a llegar el día en que no nos pueda pagar", dice el transportista.

Ambos expresan estas preocupaciones en una protesta plagada de eslóganes en contra de la titular de Transportes. "Si no hay solución, no se mueve ni un camión" y "Ministra, dimisión, cómprate un camión" son algunas de los eslóganes que acompañan a los silbidos y las pancartas en la marcha, donde también hay palabras para el presidente de la plataforma convocante del par, Manuel Hernández. "Manolo, amigo, el gremio está contigo", han coreado los asistentes para respaldar al líder de la entidad.

También han asistido a la manifestación José María y su tocayo, camioneros autónomos de Campo de Criptana, para pedir que les "paguen mejor los portes" y "se eliminen intermediarios". "Hay mucho mangante en el sector y los Gobiernos son cómplices, pero no este, sino todos. Esto viene de atrás", apunta uno de ellos. Y suscribe el otro: "No ganamos un duro, le ponemos dinero al trabajo. Salir nos supone pérdidas".

Antes de esta concentración y tras una reunión maratoniana, el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera -órgano en el que no están incluidos los conductores convocantes del paro- alcanzaron un acuerdo en la madrugada de este viernes que recoge una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. Sin embargo, este pacto no convence a los camioneros movilizados, que no piensan retomar su actividad por el momento y que han sido citados para este viernes por la tarde por la ministra.

Dos camioneros y la mujer de uno de ellos en la manifestación de transportistas. Jorge París

Sobre las perspectivas de la reunión de esta tarde entre la plataforma y la ministra, los dos José Marías afirman tener esperanza. "Si de esto no sale nada, estamos acabados…", subraya uno, que confía en que el Gobierno atienda sus reivindicaciones y el paro se desconvoque pronto. "Somos los primeros interesados en que acabe pronto el paro", apostilla Pilar, su mujer. "Queremos que termine lo antes posible. Si es esta tarde, mejor; pero con condiciones", asegura también su colega.

Menos optimista sobre una solución satisfactoria este viernes se muestra Olga, mujer de un transportista autónomo, llegados desde Badajoz. Ante la pregunta de si lograrán un acuerdo, es rotunda: "No. La semana que viene estaremos aquí otra vez para preguntar de dónde comemos". "Pedimos poder trabajar sin pérdidas y llevar dinero a nuestras casas, no que nos regalen nada", añade.

El encuentro programado para este viernes por la tarde genera expectación, ya que la plataforma rechaza de plano el acuerdo firmado de madrugada por el Gobierno con las otras asociaciones de transportistas por considerar que estas no representan a los trabajadores de base. Por eso, amenazan con mantener indefinidamente una movilización que ya ha provocado problemas en la cadena de suministro por todo el país. "Si hay que seguir con este paro, vamos a hacerlo hasta el final", ha recalcado el presidente de la entidad, Manuel Hernández.

Roberto, camionero de Vizcaya. Jorge París

Sobre esa negociación se pronuncia también Roberto, transportista de Vizcaya desplazado junto a su esposa a Madrid para protestar. "Queríamos que la ministra convocase a la plataforma y lo hemos logrado. Digamos que el primer objetivo está conseguido", señala, en referencia a la llamada que Raquel Sánchez ha hecho a Hernández para citarlo durante la concentración. De cara a la negociación, remite a los trece puntos incluidos en el documento de reclamaciones de la entidad: "Ahora, habrá que esperar a ver cómo acaba".