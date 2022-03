Los transportistas demuestran su fuerza en Madrid y obligan al Gobierno a recibirlos en una reunión esta tarde

Miles de transportistas -cerca de 10.000 personas, según fuentes policiales; entre 15.000 y 20.000, según los organizadores- han acudido este viernes a la manifestación convocada en Madrid por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que inició hace 12 días el paro indefinido en el sector y este viernes ha rechazado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera -órgano en el que no está incluida la plataforma convocante de la marcha de este viernes-, que contempla una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio y otras ayudas directas. Durante la marcha, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha anunciado que esta misma tarde se reunirá con los organizadores de esta protesta. Tras conocer la noticia, el presidente de la organización, Manuel Hernández, ha proclamado: "Nos han llamado, algo habremos hecho bien".

Entre pitos de silbato y cánticos reivindicativos comenzaba a las 10.00 horas de este viernes la concentración de transportistas frente al Ministerio de Transportes, convocada para "denunciar el desprecio desde la administración hacia los camioneros y pedir la dimisión de Raquel Sánchez por dejación de funciones", explicaban los asistentes, que han cortado el Paseo de la Castellana de Madrid.

"Manolo, amigo, el gremio está contigo", coreaban los transportistas mientras el presidente de la plataforma saludaba a los manifestantes y reclamaba medidas y "respeto" para "los camioneros y sus familias". Mientras, los transportistas gritaban consignas como "Ministra dimisión, cómprate un camión" o "Si no hay dimisión, no se mueve ni un camión". La marcha ha salido desde Nuevos Ministerios hacia la plaza de Emilio Castelar, por el Paseo de la Castellana, y ha vuelto a subir por la arteria madrileña hasta la plaza San Juan de la Cruz.

Durante el transcurso de la manifestación, Hernández, aclamado por todos los presentes, ha hecho declaraciones a los medios de comunicación en medio de una gran expectación. "Mientras la ministra no sepa quién representa a los camioneros, este conflicto no tendrá final. Tiene que pedir perdón a miles de familias del transporte a las que ha criminalizado y ha tratado de ultras", advertía antes de conocer el cambio de postura del Gobierno, que en un principio rechazaba recibirlos alegando que no eran un interlocutor válido porque no tenían representación en la CETM, una de las asociaciones mayoritarias de transportistas. Finalmente, la ministra Sánchez ha anunciado esta mañana que a las 17.00 horas atenderá a la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante de los paros.

"Que entienda [la ministra Raquel Sánchez] que aquí están los trabajadores del transporte, no anoche ayer en ese Ministerio, allí están los señores que nos contratan y los que tienen la mayor parte de culpa de que nosotros estemos arruinados. Hay que oír al sector", ha reclamado el líder de los camioneros protestantes este viernes. "No es que no aceptemos lo que se acordó ayer en el Ministerio, pero eso no es ni mucho menos suficiente para desconvocar el paro. Hay que hablar de los problemas reales, que todavía no se habla".

Henar de Pedro

Antes del comienzo de la marcha, en una entrevista en RNE, Hernández ha reclamado el triple de lo acordado entre el sector y el Gobierno: "Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte, que es lo más importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa", ha señalado.

Optimismo

"Si no hay solución, no se mueve ni un camión", cantaban los transportistas cuando han vuelto a concentrarse ante el Ministerio. Allí ha tomado la palabra el representante de la Plataforma convocante, que ha vuelto a reivindicar que el Comité no les representa.

"Solo soy uno más de vosotros. Al sentir el respaldo me hacéis fuerte, valiente, pero os quiero firmes. Os necesito firmes, que no se os olvide. Estos días atrás se nos ha tratado de lo que no somos, se nos ha tratado criminalizar. Unidos nunca seremos vencidos", ha proclamado Hernández.

El optimismo ha cundido entre los manifestantes una vez confirmado que el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte será recibido por la ministra del ramo, Raquel Sánchez, a partir de las 17 horas. "Nos han llamado, algo habremos hecho bien". "Sí se puede", han coreado los manifestantes durante varios tramos del recorrido.

El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, ha declarado este viernes, durante la manifestación de transportistas en Madrid, que si la ministra del sector, Raquel Sánchez, esta dispuesta a reunirse, ellos van a ir. También ha dejado muy claro que "si la reunión es meramente informativa, el paro seguirá".

Sin embargo, Hernández ha advertido que no va a "desconvocar nada hasta que no tenga vuestra votación. Quiero vuestro compromiso y yo me debo a vosotros". El presidente ha confirmado que se reunirá con la ministra a las cinco y ha comunicado que después transmitirá la información a los transportistas. "Si hay que seguir con este paro, vamos a seguir hasta el final sin miedo", ha asegurado.

Sobre las 13.00 horas los manifestantes han comenzado a abandonar el lugar y el tráfico se ha reabierto en el Paseo de la Castellana.