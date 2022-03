El Gobierno concreta su oferta a los transportistas. Se trataría de una ayuda directa de entre 15 y 30 céntimos por cada litro de gasoil, que se abonaría al momento. Así lo confirman fuentes presentes en la reunión que están teniendo las asociaciones de transportistas, representadas por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), y el Ministerio de Transportes, que busca frenar los paros en el sector, que acumulan ya más de diez días. Eso sí, este fin será difícil, pues la asociación convocante, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, no está presente en la reunión y ya ha avanzado que no desconvocará hasta que no les reciba la ministra competente, Raquel Sánchez.

En el encuentro, que ha comenzado a las 11.30, el ministerio está poniendo cifras concretas a la oferta que ya les trasladó el lunes y que supondría un coste para las arcas públicas de unos 500 millones de euros. Ese día, los representantes de la CNTC aceptaron dicha propuesta, aunque hay algunos de sus miembros que están pidiendo este jueves aumentar dicho montante hasta los 1.000 millones de euros.

Ese día también se pactó el cambio del sistema de devolución del gasóleo profesional. Según fuentes del ministerio, en la actualidad a los transportistas les devuelven alrededor de 50 céntimos por cada mil litros cada tres meses. Sin embargo, Transportes pactó con la CNTC rebajar ese plazo a un mes. Asimismo, se publicará el índice de variación del precio del gasóleo profesional, lo que dará al sector "una mayor certidumbre a la hora de prever los precios".

En un principio, estaba previsto que esta cita se produjera este viernes, pero Sánchez adelantó ayer en el Congreso que adelantaba la reunión. Todo ello, tras comenzar a producirse "incidencias" en la cadena de abastecimiento, tal y como reconoció otro ministro, Luis Planas (Agricultura), quien, eso sí, señaló que la imagen de algunas estanterías vacías en supermercados también se debe a que los consumidores están aumentando sus compras.