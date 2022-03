Kiko Rivera estalla contra el trato recibido por Isabel Pantoja en el juzgado: "Soy humano y tengo corazón"

Este martes, Isabel Pantoja fue la protagonista de múltiples noticias por su visita a los juzgados para declarar por los delitos de los que se le acusa, algo que negó rotundamente. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue su derrumbe emocional ante el juez, y también el recibimiento que tuvo por la prensa a su entrada.

El acoso mediático que sufrió, sin ningún tipo de distancia, vallas o seguridad, provocó un revuelo, tanto en las redes como en televisión. Y, en concreto, Anabel Pantoja fue una de las que criticó este trato, que consideró desigual con otros acusados.

Por su parte, Kiko Rivera se mantuvo más ajeno a esta polémica, pero este miércoles se ha mostrado su rechazo a esta situación que ha vivido su madre. "Ayer fue un día complicado. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito", ha criticado en sus stories.

"Cuando estamos en caliente y enfadados, podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos", ha reflexionado. "Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar y, aunque le duela, separarse de quien no le hace bien".

"La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra, eso deberían aprenderlo algunos", ha escrito. "No se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden siempre que soy humano y, aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre".