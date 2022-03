Las redes muestran preocupación por la salud mental de Isabel Pantoja tras las imágenes de su derrumbe ante el juez

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga dejó este martes visto para sentencia este martes el juicio a Isabel Pantoja, acusada como cooperadora de un delito de insolvencia punible por participar la empresa Panriver, de la que era administradora única, en una operación supuestamente irregular relacionada con dicha casa.

La Fiscalía pide que se le imponga una pena de tres años de prisión a la cantante y al otro acusado del mismo delito.

La tonadillera llegó a los juzgados poco antes de las 10.00 horas, acompañada por su hermano, que declaró como testigo, y entró ayudada por guardias civiles, rodeada de un gran número de cámaras y periodistas, congregados en las puertas de la Ciudad de la Justicia.

La vista se celebró en la misma sala en la que se celebró el juicio por blanqueo de capitales por el que fue condenada la cantante, quien no ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

Precisamente las imágenes de su llegada, y las posteriores dentro de la sala, en las que se vio a una mujer rota y envuelta en lágrimas, han causado una gran conmoción en las redes sociales, cuyos usuarios se hacen eco del delicado momento por el que atraviesa la tonadillera respecto a su salud mental.

Según ha destacado en varias ocasiones Isa Pantoja, que mantiene una buena relación con su madre, la artista está recibiendo ayuda profesional, puesto que padece una fuerte depresión.

Precisamente por ese motivo la tonadillera era este martes tendencia en las redes. Otros celebrities y también usuarios anónimos dieron la voz de alarma al ver las angustiosas imágenes de Pantoja en la sala.

"Que nadie venga luego a darse golpes en el pecho con la salud mental. Lo ocurrido esta mañana con Isabel Pantoja es bochornoso. Nula empatía con una persona hundida", decía el periodista Ricky García.

"Las fotografías de Isabel Pantoja en el juzgado son sobrecogedoras. Más allá de los delitos que pueda haber cometido, ella es el retrato de una mujer psicológicamente destrozada y vapuleada por los medios. Poco queda de la folclórica de antaño", señalaba, por su parte, el también comunicador Juan Rodríguez.

Otra usuaria indicaba: "No sé cuál será la resolución de esta nueva batalla judicial a la que se enfrenta Isabel Pantoja, lo que sí tengo claro es que, en cuanto pueda, se irá de España y creo que sería lo mejor que puede hacer por su salud mental. Lo que estamos viendo hoy me deja sin palabras". "Los juicios en este país son públicos, cualquier persona puede asistir a uno. Lo que no se debe permitir es lo que se ha hecho hoy con Isabel Pantoja", escribía otro.

"El día en el que esta mujer, Isabel Pantoja, cometa una locura, iremos todos de abanderados de la salud", explicaba otra.

Además, eran muchos los que mandaban mensajes de ánimo y apoyo a la tonadillera.