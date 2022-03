Las imágenes de una nube de periodistas cubriendo la entrada de Isabel Pantoja en el juzgado han dado la vuelta al país. Prácticamente todos los programas de la televisión han abierto con dichas imágenes, impactantes cuanto menos, y el círculo cercano a la tonadillera se ha pronunciado en palabras poco amables hacia los periodistas.

Una de las más críticas ha sido su sobrina, Anabel Pantoja, que no solo lo ha comentado en sus redes, sino que ha entrado en directo en Sálvame Lemon Tea para dar su opinión sobre lo ocurrido: "No me encuentro bien. No puedo ni mirar las imágenes porque se me revuelve todo. Es una persona a la que quiero y no me gusta verla en esa situación".

"No he podido hablar con ella. Los compañeros deberían haberse ayudado entre ellos. Me parece lamentable que, aunque sea Isabel Pantoja, he visto juicios y nunca he visto esa exposición", ha criticado. "Yo creo que la imagen ya la tenían. No hacía falta esto. Mi tía parecía Bin Laden. Parecía que había matado a alguien".

"Me cabrea porque se le han hecho fotos al entrar, se le ha hecho el vídeo. Igual que se ha hecho con Isabel Pantoja, ¿por qué no se hace con otros personajes?", ha espetado Anabel Pantoja, muy molesta con todos los periodistas que se han agolpado a las puertas del juzgado. "Hoy se han superado todos los límites".

Por su parte, Belén Esteban ha interrumpido Sálvame para echar un capote a su amiga: "Igual que a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se les pone una valla amarilla, Isabel, sea culpable o no, tenía que tener vallas para haber evitado esto. Si se hace con unos, que se haga con todos".