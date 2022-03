Últimas horas para conseguir casi a mitad de precio la solución para alargar la vida útil de nuestro colchón

La clave de un buen descanso es el colchón. Y contar con uno de calidad en casa es una inversión económica importante que mejora nuestra calidad de vida a largo plazo, porque los colchones nos acompañan durante mucho tiempo. La recomendación general es que deberíamos renovarlos cada 8 o 10 años porque en este periodo de tiempo los materiales van perdiendo efectividad hasta llegar un punto en el que su uso puede perjudicar nuestra salud. Los equipos de descanso van perdiendo ese confort que nos hacía dormir a pierna suelta y lo sabemos: ha llegado la hora de un cambio.

Si embargo, hay soluciones que pueden alargar la vida de nuestro colchón sin necesidad de una renovación total y no suponen una inversión económica tan grande. Los sobrecolchones o toppers son espumas de viscoelástica de varios centímetros de grosor que se colocan en la cama, sobre el equipo de descanso y aportan un extra de confort. De hecho, son muy utilizados en los hoteles para hacer más confortables sus camas y dar un punto más de calidad a sus alojamientos. Si estás buscando una solución para mejorar la calidad de tu descanso o crees que ha llegado la hora de que tu colchón pase a mejor vida, en 20deCompras hemos encontrado la solución perfecta y a un precio increíble durante solo unas horas. Amazon ha rebajado un 40% los sobrecolchones de viscoelástica de la marca Bedsure en tres anchos distintos: para camas de 90, 135 y 150 centímetros. Corre, porque es una oferta flash por tiempo limitado.

Los toppers mejoran la calidad del descanso y alargan la vida del colchón. Amazon

El sobrecolchón de Bedsure, de seis centímetros de grosor, está elaborado con dos capas de espuma: una viscoelástica y otra más rígida. La parte superior, de visco, se ajusta perfectamente a nuestro cuerpo mediante del calor que emitimos al dormir y permite aliviar la presión y mejorar los dolores de espalda. La parte inferior, más rígida, ofrece un soporte efectivo para cada tipo de persona.

Además, el topper cuenta con unas bandas elásticas para fijarse a nuestro colchón y no moverse durante su uso, que además facilitan su correcta colocación.

La funda de microfibra que recubre el sobrecolchón tiene un fondo antideslizante que evita su desplazamiento durante la noche, mientras dormimos. Es transpirable y extraíble. Se puede limpiar con facilidad en la lavadora para eliminar la suciedad, el polvo y los ácaros de forma rápida.

Este sobrecolchón es fácil de transportar ya que es enrollable. Su peso no supera los 8 kilos, según el tamaño,

