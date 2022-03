Si eres de esos que ha convertido su hogar en inteligente, seguro que cuentas con dispositivos conectados al asistente Alexa. Amazon ha desarrollado la familia Echo, un amplio grupo de altavoces inteligentes entre los que destacan el Echo Dot, el Echo Show o el Echo Flex y que permiten, con solo la voz, bajar las persianas, encender las luces o conectar la alarma, entre otras muchas funciones de un hogar domótico. Esta lista de aparatos incluye el despertador inteligente Echo Spot, que tiene una pantalla táctil integrada de 2,4 pulgadas, lo suficientemente grande para mostrar información del tiempo, recibir llamadas o ver las noticias sin tener que levantarte de la cama.

El Echo Spot tiene un funcionamiento excelente y permite una gran cantidad de acciones con la voz, lo que siempre es de agradecer cuando no nos apetece movernos de la cama. Tiene forma de bola con unas dimensiones muy apropiadas para la mesilla de tu habitación y sorprende la gran cantidad de funciones que permite en relación con su pequeño tamaño. Para poder acceder al asistente de voz Alexa cuenta con un conjunto de cuatro micrófonos y reconoce a la perfección cualquier cosa que digas aunque estés bien tapado con el nórdico o tengas la cabeza apoyada en la almohada. Además, en 20deCompras lo hemos encontrado con una muy buena rebaja del 42% y solo cuesta 74,99 euros.

El dispositivo Echo Spot. Amazon

Funciones del Echo Spot

Podemos utilizarlo como un reproductor de música en streaming para escuchar las más de 2 millones de canciones que integran Amazon Music, Spotify e incluso Apple Music. En la pantalla aparece la carátula del álbum que está sonando en cada momento. En el caso que optes por utilizar Amazon Music en su versión ilimitada, también aparecerá la letra de las canciones en la pantalla. Ahora puedes probar Amazon Amazon Music Unlimited durante tres meses de forma gratuita para escuchar la música que más te gusta sin anuncios.

El Echo Spot muestra diferentes esferas de reloj, tanto analógica como digital, y podemos poner como fondo nuestras fotos preferidas. Si lo ubicamos en la mesita de noche, tendremos la opción de modo nocturno que atenuará la iluminación de la pantalla durante las horas que elijas previamente.

Este dispositivo también permite realizar videollamadas con otros altavoces inteligentes con pantalla táctil como puede ser el Echo Show o un teléfono móvil, gracias a la pequeña cámara que tiene en la parte frontal. No es necesario marcar ningún número ni estar buscando en la agenda, basta con decirle al asistente de voz Alexa el nombre de la persona con la que queremos hablar y buscará el contacto que tengamos previamente agregado.

Dada la extremada versatilidad que nos ofrece el Echo Spot, nos permite un sinfín de opciones a través de sus skills. Por ejemplo, podemos observar en la pantalla, a través de una cámara de vigilancia conectada con Alexa, lo que ocurre en la habitación del bebé o en la puerta principal de nuestro hogar y todo ello sin movernos desde la cama.

