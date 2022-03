La plataforma que convoca el paro del transporte califica de "broma" la oferta del Gobierno y continuará con los paros

La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante del paro indefinido de transportistas que este lunes han cumplido una semana en las calles, cree que la oferta del Ministerio de Transportes al sector para bonificar el gasóleo profesional, es "una broma de mal gusto" y "una ofensa a los transportistas". Por ello, van a continuar con los paros hasta que, según dice, el Gobierno se siente con ellos a escuchar sus peticiones. Horas después, varias grandes patronales, entre ellas Fenadismer, anunciaron que se sumarían a la protesta.

"Si piensan comprar con 500 millones de euros a un colectivo de casi medio millón de personas, es que no han entendido nada de todo esto", señala a 20minutos Miguel Cánovas, vocal de la organización y una de las voces más críticas en este asunto. "El carburante tiene su importancia, pero es la gota que colmado el vaso de otras reivindicaciones que hay que solucionar", ahonda.

De partida, la presencia de la patronal del sector, a través de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), en la mesa de negociación con el Gobierno no les hace ninguna gracia. "No pueden negociar en nuestro nombre. Aunque ellos tengan las cargas, el precio lo ponemos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y asumimos todos los riesgos", denuncia Cánovas.

Para poner punto y final al paro, Cánovas exige que se cumplan los puntos sustanciales de una larga lista de reivindicaciones que enviaron a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Trabajo. "Somos realistas no vamos a pedir que se cumplan todos los puntos para volver al trabajo. Pero podríamos echar a andar con seguridad si conseguimos regular el precio de salida, evitar tanta intermediación y lograr el plazo de pago máximo a 30 días por servicios de transporte con carácter retroactivo, donde los camioneros puedan disponer de una fianza por si se incumple lo acordado", ha explicado.

Hasta ahora, no obstante, en vez de hablar con la Plataforma convocante del paro, "lo único" que hace el Ejecutivo, en su opinión, es "amenazar". Por eso, el portavoz advierte de que "nadie" les va a "amedrentar".

Respecto a las declaraciones del Gobierno que vinculan a los convocantes del paro en el transporte con la "ultraderecha", el vocal de la organización habla de "bulo" y confiesa que le "da risa" que piensen que detrás de su consigna hay un partido político. Además, sobre los incidentes vividos la semana pasada, acusa al Gobierno: "Siempre meten infiltrados, gentuza pagada para reventar la protesta desde dentro".

"Fuimos los héroes de la pandemia, ahora hemos vuelto a ser la misma mierda que antes. Pero no nos queda otra, la gente me dice 'oye Miguel, estamos jodidos', pero si esto no sale adelante, estaremos mucho peor de lo que estamos ahora", ha denunciado.

Tras conocer la oferta del Ejecutivo, varias patronales, entre ellas Fenadismer, han decidido parar a partir de este martes junto a los pequeños transportistas, ante la falta de concreción en las ayudas prometidas, tal y como han asegurado a Efe fuentes del sector.

Aunque el Gobierno ha anunciado un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), varias de las patronales integradas en ese órgano han mostrado su rechazo a lo pactado. Entre ellas, Fenadismer, que, según sus propios datos, integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 50.000 vehículos, todas ellas pymes y autónomos que en determinadas ocasiones se integran en régimen cooperativo.

Esta agrupación por el momento se ha limitado a emitir oficialmente un comunicado en el que rechaza el acuerdo y estudia medidas de presión al Gobierno, y afirma que otras dos federaciones del CNTC, Fetransa y Feintra, también están celebrando asambleas extraordinarias con sus asociaciones provinciales para decidir qué "postura adoptan".