Rosalía muestra en 'El hormiguero' el tatuaje más oculto que se hizo por amor: "Me dolió mucho"

El hormiguero concluyó la semana con la vista de toda una estrella internacional de la música como es Rosalía. La cantante española comentó con Nuria Roca y Pablo Motos, que se conectó por videollamada, el lanzamiento de su nuevo disco, Motomami, que sale a la venta el 18 de marzo.

El presentador no se quiso perder la visita de la catalana, y afirmó que "estoy perfecto, ya he dado negativo y el lunes ya estoy allí de vuelta. Me había dejado el pelo más largo para que me lo cortara Rosalía, será en otra ocasión".

"He tardado 3 años en sacar el disco y creo que sin la pandemia no me habrían salido las canciones que hay en el álbum. Estuve casi dos años en Estados Unidos lejos de mi familia, de mi pueblo... nunca habíamos estado tanto tiempo separados", afirmó la invitada al comentar el lanzamiento de Motomami.

Pero la cantante sorprendió a los espectadores del programa de Antena 3 mostrando su tatuaje más oculto: "Tengo tres, pero el que más me dolió fue la doble R en la planta del pie, me lo hice sin anestesia".

El tatuaje de Rosalía, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Me dije: Voy a tatuarme tu inicial que es la mía", señaló sin nombrar directamente a su pareja, el cantante Rauw Alejandro que, en cambio, si habló de su relación cuando visitó El hormiguero a finales de septiembre: "Es muy guay y nos vemos mucho", afirmó.

La presentadora le preguntó el motivo de llevar una mariposa en los dientes: "Me gustan mucho las mariposas, pero me dan un poco de respeto, entonces pensé que fuera el símbolo de Motomami, es un símbolo de transformación".

"¿Has hecho lo que querías en este disco??, le preguntó Roca: “Siempre hago lo que nace del corazón, pero este disco es el que más me ha costado por las circunstancias y, además, he colaborado con gente que admiro mucho y he crecido mucho como escritora y productora”.

Motos también intervino para averiguar cómo hacía las canciones su invitada: "Depende de la canción, algunas las tengo empezadas en el móvil y luego las continúo, otras veces con papel… creo que las mejores me salen tumbada en la cama”, reconoció la cantante.