Rosalía fue la última invitada de esta semana en El hormiguero, al que acudió para presentar el lanzamiento de su nuevo disco, Motomami, que sale a la venta el 18 de marzo.

"La hemos puesto a prueba, ha salido a la calle y nos ha demostrado que es capaz de soportar lo que opina la gente de ella", explicó Nuria Roca antes de dar paso al vídeo de 'Reportera La Rosalía'.

Logo de 'Reportera Rosalía' en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

En él, la invitada se disfrazó de reportera, cambiándose el vestuario, el peinado e, incluso, el color de ojos, ya que usó unas lentillas y gafas para despistar a las personas que iba preguntando.

Unos afirmaron que no conocían a Rosalía, otros que preferían grupos más clásicos, otros la criticaron y hubo algunos que directamente la reconocieron cuando se acercó a ellos.

La cantante demostró una gran soltura como reportera, no arrugándose ante las críticas ni desvelando su identidad hasta el final de las preguntas, dejando perplejos a los transeúntes.

"Hasta aquí han llegado mis prácticas de reportera becaria, ha sido la primera vez, pero no la última. Lo he gozado porque me reí muchísimo", admitió Rosalía. "Estás contratada", exclamó Pablo Motos -que se conectó por videollamada la programa- al verla.