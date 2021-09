Rauw Alejandro comenta en 'El hormiguero' su relación con Rosalía: "Es muy guay y nos vemos mucho"

El hormiguero recibió este miércoles la visita de un invitado internacional, el puertorriqueño Rauw Alejandro. El cantante y compositor visitó por primera vez el programa de Antena 3 un día antes de su concierto en Madrid.

Para ese y el resto de los conciertos de su gira las entradas se han agotado, pero el artista comentó que afrontaba esas actuaciones multitudinarias igual que las del principio de su carrera "que eran para unas 50 personas, pero yo los disfrutaba de la misma manera".

Pablo Motos destacó que el tema Todo de ti "se ha convertido en un hit mundial: ¿Cómo lo has llevado?". Rauw Alejandro le contestó que "lo he llevado bien, cada año me enfocaba en que fuera mejor que el pasado y lo logramos con esta canción".

"Desde la noche en la que la hicimos sabíamos que era una canción con otra vibra, pero superó todas nuestras expectativas", añadió sobre el exitoso tema que no paró de sonar durante toda su visita al programa.

💬 @rauwalejandro: “Supimos que esa canción era otra vibra. Superó nuestras expectativas. Ha sido una locura”, “Todo de ti” ha batido todos los récords #RauwAlejandroEH pic.twitter.com/u4Fo85ak78 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2021

Pero fue inevitable que el presentador le preguntara por su relación con Rosalía después de salir publicadas imágenes suyas juntos en redes sociales: "Has hecho un vídeo en TikTok con ella y hay un millón de rumores por ahí que no sé si son ciertos o no: ¿Qué tal es vuestra relación?", quiso saber el valenciano.

Entre risas, el puertorriqueño señaló que "muy guay, muy bien. Nos vemos mucho, la última vez que he hablado con ella ha sido minutos antes de empezar el programa". Motos le comentó su admiración por la cantante, y le pidió al invitado que se lo trasladara "la próxima vez que habléis".

El presentador también se quedó muy sorprendido por las joyas que llevaba Rauw Alejandro puestas y, como gran amante de los relojes, ensalzó el del cantante: "Ese vale como un piso", a lo que el invitado le contestó que "fue un regalo", para evitar decir el montante de la pieza.

"¿Llevas diamantes en los dientes?", también destacó Motos. "Sí, llevo cuatro diamantes desde hace un año. El dentista te hace un agujero en el diente y lo pega con un cemento que te dura años".

A Motos también le llamó mucho la atención el cuerpo tatuado de su invitado: "Empecé a los 16 años, mi madre no se tomó muy bien el primero, pero está curada de espanto. Llevo 11 años en el proceso, me gustaría tatuarme más, pero duele. Soy fanático del Arte y me gustan los tatuajes también", afirmó el puertorriqueño.