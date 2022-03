Primera entrevista de Victoria Federica: "Mi abuelo es un referente, solo quiero que se valore su entrega por este país"

Es uno de los nombres propios de la crónica social de los últimos meses. La fama de Victoria Federica ha ido ascendiendo como la espuma y sus apariciones en eventos y actos públicos, previo paso por el photocall como reclamo, son cada vez más comentados.

La sobrina de Felipe VI se ha convertido en una de las últimas influencers de sangre azul y, seguramente por eso, desde los dos últimos años, el estilo de Victoria Federica ha dado un giro de 180 grados.

Según revela El Mundo, el responsable de este cambio de imagen es Jaime de Marichalar, su padre, que a su vez trabaja como estilista de Victoria Federica y ha sido el encargado de introducirla en el mundo de la moda, industria a la que ella quiere dedicarse, por lo que busca estudiar en París y trabajar en una firma de lujo en el departamento de marketing. Durante todo este tiempo, la aristócrata nos ha dejado varios looks estrella que nos demuestran que es la nueva it girl de la Casa Real.

Ahora, la joven ha dado un paso más en esto de convertirse en una de las más famosas royals europeas y ha concedido su primera entrevista. En ella habla de su faceta más íntima y de lo que opina de su familia. Por ejemplo, de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I: "Solo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país. Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan a decírmelo", cuenta a Elle.

De su relación, dice Vic: "Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera".

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una 'influencer'"

Además, destaca otros nombres importantes para ella, como los de su madre y los de sus abuelas, la reina Sofía y Concepción Sáenz de Tejada, a quienes se refiere como las mujeres de su vida. "Nada me gustaría más en un futuro que seguir sus pasos y conseguir llevar a cabo proyectos tan relevantes como los que ellas han apoyado".

"Todos los valores que poseo son el resultado de lo que me han inculcado en mi casa desde niña. No solo a mí, también a mi hermano, por supuesto", declara la influencer, un calificativo con el que no acaba de sentirse del todo identificada. "Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin duda".

También revela rasgos de su personalidad hasta ahora desconocidos. "Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y de la tauromaquia. Una tarde en la plaza de toros con mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido", revela.

"Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y de la tauromaquia"

"Soy católica practicante. Cada mañana, cuando me levanto, doy gracias a Dios. El Señor para mí lo es todo y en la iglesia encuentro paz y tranquilidad. Es esencial en mi vida", revela también.

En cuanto a sus apariciones en las redes, indica: "Formo parte de una generación que ha nacido en la era de la presencial digital, que lo conciben como la principal forma de comunicarse y no podía no formar parte de las redes sociales. Esta es mi oportunidad de que la gente me conozca y me va tal y como soy. Negarlo sería ir a contracorriente".