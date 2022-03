Cristina Pedroche y Josie alucinan con el dinero que cobra Victoria Federica por un 'photocall': "No puede ser"

"Victoria Federica le ha comido la tostada a Froilán". Así de contundente se mostró este miércoles Lorena Castell en Zapeando al hablar de la nieta del rey emérito y su carrera como celebrity y en las redes sociales.

"Se está haciendo su carrera en solitario como influencer, desmarcándose de la familia real", explicó la colaboradora.

"En este mes de marzo ya se ha hecho nueve photocalls", desvelo. Y, entonces, surgió la pregunta: ¿Cuánto cobra? Según la colaboradora, que se apoya en una información de Vanitatis, Victoria Federica cobra "3.000 euros" por evento al que acude.

Al descubrir ese sueldo, Cristina Pedroche y Josie afirman que no puede ser verdad. "No puede ser, Victoria, no puedes cobrar eso ni por respirar", afirmó el estilista.

"Vete cobrando 6.000 por darte una vuelta por El Retiro y que te lo pague el alcalde", zanjó su intervención, visiblemente cabreado por la cantidad que estaban dando al respecto, Josie.