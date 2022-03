Tras una larga espera de más de dos años el caballero oscuro ha vuelto. The Batman llegó a la cartelera el pasado 4 de marzo con Robert Pattinson al frente del elenco de actores y bajo la dirección de Matt Reeves. El retorno del héroe más famoso de DC, con permiso de Superman, ha sido el estreno más taquillero de 2022 y el segundo más exitoso de los últimos dos años, solo por detrás de otro superhéroe, esta vez de Marvel. con su película Spider-Man: No Way Home.

Según anunció Warner Bross, las cifras de recaudación en las salas españolas en su primer fin de semana en cartelera se acercan a los tres millones y medio de euros. Todo un éxito que no es de extrañar ya que el superhéroe interpretado por el exvampiro de Crepúsculo es uno de los favoritos de mayores y pequeños. ¿Quién no ha soñado alguna vez con recorrer en el batmóvil las calles de Gotham y lanzar sus batarangs a los malvados? Si estás levantando la mano ahora mismo, es tu día de suerte. En 20deCompras hemos encendido la batseñal a toda potencia para iluminar un rincón de Amazon hecho para ti y para todos los fanes de Batman.

En este espacio podrás encontrar moda, juguetes, legos, muñecos Funko y muchos artículos más relacionados con el caballero oscuro. Sigue leyendo porque la Batman Store de DC es más espectacular que la mansión Wane. ¡Allá vamos!

Algunos de los artículos que podrás encontrar en la store de Batman. Canva/ 20deCompras

Legos para construir Gotham City y mucho más

Gotham no solo es la cara oscura de Nueva York, representa un universo donde el mal campa a sus anchas. Un lugar corrupto y lleno de criminales que Bruce Wane, y su alter ego con alas, tratan de limpiar. En este site hay un escaparate muy completo de construibles de Lego para imaginar una ciudad de Gotham diferente o reproducir la versión de la película. Pero también es posible reconstruir el batmóvil más alucinante y jugar horas y horas con nuestros héroes y villanos.

El coche del caballero oscuro en 'The Batman'. Amazon

Si no te importa invertir y quieres tener en casa una reproducción con la que dar envidia a tus amigos. Esta versión de Lego del supervehículo que lucía Michael Keaton en la película original de 1989 es para ti. Pero, date prisa porque quedan muy pocas unidades.

Esta reproducción es una de las joyas de Lego, solo apta para verdaderos fanes. Amazon

El 'look' del caballero oscuro, a diario

Los fanes incondicionales de Batman aprueban sus comportamientos heroicos e incluso entienden su lado menos brillante. Hay quienes siguen las andanzas de Wane en los cómics y han ido al cine para ver las innumerables versiones cinematográficas de su historia, incluso alabaron la cinta de 2016 en la que se enfrentaba a Superman. Pero, para ser un verdadero batfan hay que lucir la insignia del murciélago y entrar en el espacio de dedicado a la moda de la Batman Store de Amazon. Allí podrás encontrar sudaderas negras como esta, que nos ha encantado, y también otras muchas prendas con la silueta del nuevo Batman, de Selina Kyle o del villano The Riddler.

Uno de los nuevos modelos con los diseños de la película de 2022. Amazon

Tu estantería tiene un espacio reservado para ellos

No pueden faltar en este espacio los muñecos Funko Pop! con las reproducciones cabezonas de los personajes. Ya hay a la venta varias versiones del hombre murciélago o de Oswald Cobblepot, el Pingüino. Pero sin duda, la figura más espectacular es la reproducción nuestra superheroína favorita Selina Kyle, Catwoman, que también está disponible en versión llavero.

Este modelo de Catwoman tiene relieve en la máscara. Amazon

Si todavía te has quedado con ganas de conocer más, el espacio Batman de la DC Store de Amazon cuenta con una gran cantidad de disfraces para convertirse en el caballero oscuro o en Catwoman. ¡Incluso puedes disfrazar a tu mascota!

Si has conseguido llegar hasta ahí, eres un verdadero friki y te mereces conocer el espacio Batmóvil con al menos 15 versiones del famoso vehículo que ha ido cambiando película tras película. Toda una colección que no te puedes perder.

