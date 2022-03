'The Batman' debuta con taquillazo y dando esperanzas a los cines para recuperar público

El justiciero de Gotham City ha vuelto a demostrar su gran poder también a la hora de seguir atrayendo al público a los cines. The Batman, la nueva superproducción de DC y Warner Bros, y pese a sus casi tres horas de duración, era una prueba de fuego para confiar en que las grandes salas volvieran a recuperar espectadores, y los primeros datos invitan a ser optimistas. Según Variety, en su primer fin de semana habría recaudado en Estados Unidos y Canadá 134 millones de dólares a los que cabría sumar otros 124 procedentes de los ingresos de su estreno en otros 74 países, entre ellos España.

El total estimado sería de 258 millones de dólares para una película que ha costado la friolera de 200, más gastos de promoción. Cifras que representan además un respiro para las producciones del universo DC después de que Aves de presa o Escuadrón suicida no cosecharan lo esperado en las salas. También es significativo que es la primera gran superproducción de Warner del año que no sigue la anterior política de la productora, adoptada durante la pandemia, de estrenar en Estados Unidos simultáneamente en cines y en HBO Max. El Batman con Robert Pattinson dirigido por Matt Reeves solo ha llegado a los cines y, de acuerdo con las nuevas directrices, no será hasta dentro de 45 días cuando estará disponible en la plataforma de streaming.

Para hacernos una idea del taquillazo de esta aventura cinematográfica del Cruzado de la capa basta decir que es el segundo mejor debut desde que empezó la crisis sanitaria, hace dos años, y solo superado por Spider-Man: No Way Home que en el mercado doméstico estadounidense inició su trayectoria con unos espectaculares 260,1 millones de dólares a mediados de diciembre.

En tres días allí incluso ya ha rebasado los 100,2 millones que lleva acumulados Uncharted en dos semanas y media. A nivel mundial, la adaptación de la saga de videojuegos que protagoniza precisamente Tom Holland acumula 271,5 millones de dólares, una cifra que The Batman está a un paso de alcanzar y lo hará en menos de una semana.

