Elsa Pataky habla de la dieta y las rutinas de belleza que sigue: "Las arrugas no me quitan el sueño"

Con casi 5 millones de seguidores en Instagram, Elsa Pataky es una referente para muchas por su trabajo de actriz, su papel de madre de tres hijos junto a Chris Hemsworth y su envidiable figura con 45 años.

En su última entrevista para ¡Hola!, ha hablado sobre la dieta que sigue y su pasión por el deporte. "Para mí cuidar la alimentación o hacer ejercicio, forman ya parte de mi forma de llevar una vida saludable", ha comentado.

Desde hace tiempo que practica el ayuno intermitente, en el que pasa ocho horas comiendo y 16 ayunando, normalmente estas horas incluyen el tiempo de dormir y el desayuno. Asegura que se ha acostumbrado y se encuentra bien, pero no lo lleva a "rajatabla": "Si tengo que saltarlo por razones de viaje, acontecimientos o simplemente porque me apetezca, lo hago sin ningún problema. ¡Tampoco hay que exagerar!".

Sobre la edad, no se preocupa. A la hora de hacer ejercicio, ni lo nota. Y a la hora del maquillaje, defiende el naturalismo. "Es cierto que me gusta ir con la cara lavada y usando ropa cómoda en el día a día, pero soy una mujer coqueta y me gusta tener un buen aspecto", ha declarado.

"Y, como los años no pasan el balde, me gusta usar productos que te ayudan a mantener un buen aspecto, aunque la verdad es que las arrugas no me quitan el sueño", ha añadido.

Además, ha revelado que cuando era joven tenía "complejo de bajita". Algo que ha conseguido superar con los años, pero sobre todo después de conocer a su marido, que mide dos metros. "A partir de ahí, llevo tacones solo en eventos y andar descalza no me supone ningún problema. Es como una aceptación total: 'Sí, soy bajita, sobre todo al lado de mi marido, ¿y qué?'".