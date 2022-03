No te quedes sin batería en los viajes y protege tu portátil, gracias a esta mochila con ¡cargador USB incluido!

Érase un hombre a un ordenador pegado sería el soneto del siglo XXI que Francisco de Quevedo le dedicaría a un archienemigo como Góngora, porque cada vez vivimos más pegados a nuestro portátil. Debido a esta dependencia, poco literaria, una gran parte de las personas sabe lo que es viajar cargando el peso de su ordenador o quedarse sin batería en el momento menos oportuno. Por eso, buscamos soluciones para conseguir trasportar nuestras pertenencias de manera cómoda y segura.

Amazon, el ecommerce al que muchas personas le dedicarían, no un soneto, sino una oda, parece haber escuchado los problemas de la gente para trasladar todas sus cosas día a día y tiene disponible una mochila con capacidad para todo lo que necesitas y, además, ¡un puerto USB! para que no te quedes sin batería, justo en el momento en el que estás terminando un poema para tu archienemigo en el tren de camino a casa, por ejemplo.

Si tú también quieres transportar el ordenador, los libros, la comida del día, el smartphone y todo lo que necesites de manera cómoda, que quepa todo en la misma mochila y, además, tener la garantía de que siempre vas a llevar un puerto de carga a la espalda para no quedarte sin batería, no dejes pasar esta oportunidad.

Esta mochila está fabricada con materiales transpirables. Amazon

Por qué elegir este modelo

-Ligera, cómoda y resistente. Esta mochila es especial por muchos motivos, pero que el material con el que está fabricada sea duradero, ultraligero, impermeable y suave al tacto es un punto fuerte. Además, su diseño es ergonómicos para asegurar la distribución uniforme del peso de la mochila y sus cómodas correas para los hombros son de malla transpirable y tienen abundante almohadilla de esponja que alivia el peso.

-Diseño multifuncional. En su interior, no solo cabrá el ordenador portátil, sino que tiene dos compartimentos principales más, un bolsillo de malla, otro normal y multitud de cremalleras para guardar distintos objetos.

-Impermeable y aprueba de golpes. Tu ordenador portátil estará a salvo con esta mochila de la lluvia y de los golpes del trasporte público, por ejemplo.

-Puerto de carga USB. Este modelo de mochila tiene incorporado un cargador USB externo con el cable incluido. Podrás cargar tu ordenador o, incluso, el teléfono mientras caminas.

