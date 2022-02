¿Alexa, me escuchas? Con Echo Flex podrán oírte todos los dispositivos de tu hogar por solo 15 euros

Muchas personas sueñan con tener una casa inteligente y uno de los primeros pasos siempre es Alexa. Y es que, mediante nuestra voz, o nuestro smartphone, podemos controlar todos los dispositivos de nuestro hogar: apagar las luces, encender alarmas, conectar electrodomésticos de nuestra cocina o programar muchas otras funciones de una smarthome. Dentro de este futuro inteligente, donde ya vivimos, Amazon ha creado Echo Flex, el miembro más compacto de la familia, pero no por ello menos versátil.

Echo Flex es el altavoz inteligente más pequeño del catálogo de Amazon. No tiene cables, solamente tendrás que enchufarlo y listo. Pero, a diferencia del resto de altavoces sin pantalla (cilíndricos) este tiene forma de cajita y posee una luz LED, que indica si Alexa está escuchando: azul en modo escucha y rojo con micrófono apagado. De esta forma, por primera vez, podrás mantener tu privacidad sin renunciar a una smarthome.

Al conectarse solo con un enchufe, pasa desapercibido en cualquier estancia y se integra fácilmente en cualquier ambiente. Es perfecto para espacios reducidos (se puede colocar en el baño, pasillo, garaje…) y así contar con la comodidad de Alexa en cualquier lugar de la casa. De esta manera, podrás olvidarte de la frase que más repites con el Echo Dot, según donde te encuentres: “¿Alexa, me oyes?”. Pero, sin duda, de lo mejor ahora es su precio, ya que Amazon lo ha rebajado un 50% para que solo te cuesta 15 euros. Aprovecha, porque esta oferta tiene los días contados.

Echo Flex, controla dispositivos de hogar digital a través de Alexa. Amazon

¡A mitad de precio!

No hay que olvidar que Amazon ha rebajado un 50% su altavoz inteligente más compacto con un diseño que busca optimizar su funcionalidad minimizando su presencia, pero multiplicando las prestaciones de la voz en una smarthome. Se integra en la pared, sin que tengamos que preocuparnos de su cable suelto y su objetivo principal es controlar todos los dispositivos de tu casa. ¿Qué más se puede pedir?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.