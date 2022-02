Olvídate de los enchufes corrientes si quieres ahorrar luz: tres 'gadgets' de menos de 35 euros a la venta en Amazon

Ahorrar en la factura de la luz es una misión (casi) imposible y seguiría siendo así, aunque viniera el mismo Tom Cruise, protagonista de la saga de películas, a ayudarnos a cuadrar las cuentas. Aun así, seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para intentar que esta se reduzca, desde descargarnos aplicaciones que nos ayuden a gestionar y controlar los gastos hasta incluir gadgets que prometen ayudarnos a rebajar la cuantía final. Y es que, aunque hay aparatos que no vamos a desconectar (aunque deberíamos por su elevado gasto energético), podemos dar con formas de que impacto en nuestro bolsillo sea menor.

Los enchufes inteligentes son una de las opciones que más popularidad están consiguiendo, puesto que se trata de dispositivos que permiten programar horas en las que la corriente pase por ellos y en las que, por tanto, funcione aquello que tengamos enchufado. Claro que, para gustos, los colores y, por ello, no es la única solución disponible en el mercado. En 20deCompras nos hemos puesto manos a la obra para dar con enchufes alternativos que van a cumplir con tus necesidades energéticas.

¿Cuál te gusta más?

- Un enchufe con varias entradas. Si en casa siempre andáis peleando por quién se queda el conector, la solución es este dispositivo. Un enchufe que permite conectar cuatro cables al mismo tiempo para poder cargar o tener enchufados varios dispositivos a la vez. Además, según la descripción del producto, este modelo es capaz de reconocer cada gadget para aportar, así, la corriente más adecuada.

Cargador multipuerto de Lencent. Amazon

- El enchufe inteligente de Amazon. Con un diseño básico y un diseño sencillo, este modelo ha conseguido más de 7.500 valoraciones en la plataforma y casi cinco estrellas doradas. No es de extrañar cuando nos da la posibilidad de controlar la corriente a través de la voz, gracias a Alexa. Permite programar el encendido y apagado de luces y otros dispositivos y no se necesita ningún otro gadget, solo descargar la aplicación.

Amazon Smart Plug. Amazon

- Para conectar directamente a la red. Si no queremos usar un conector y buscamos directamente un gadget que se enchufe a la red, este es un buen modelo. Se conecta mediante wifi con una aplicación para que podamos establecer horarios de encendido y apagado o controlarlo a través de nuestra voz gracias a que es compatible con los principales asistentes inteligentes del mercado.

Enchufe de Tellur. Amazon

