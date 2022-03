Casi dos décadas después de Un paso adelante, Dafne Fernández retoma sus dotes de bailarina con Woman, un espectáculo de danza que se estrenará en el Teatro Lope de Vega en Madrid. Aunque la actriz se dedicara más a la parte interpretativa de la obra, no puede estar más contenta de volver al escenario.

En una entrevista con El Mundo, Fernández ha asegurado que ha sentido que, desde que ha sido madre, ha sido más complicado encontrar trabajo. "Woman vino a mí cuando acababa de dar a luz a mi segunda hija y estaba en una época un poco extraña", ha confesado.

"En lo personal, me sentía superplena, poderosa, una heroína", ha explicado. "Pero, por otra parte, me volví invisible para el mundo profesional y, un poco, para la sociedad, porque yo era madre 24 horas, que es un trabajo que se da por hecho que tienes que hacer y nunca se valora".

Dafne ha criticado la percepción que tiene. "A mí la maternidad me ha roto porque yo antes era la chica guapa y ahora soy una madre, entonces ya no encajo", se ha quejado. "Digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza. En España no hay personajes escritos para mujeres reales".

Sin embargo, esta no es la única crítica que ha tenido. Por primera vez, ha contado la verdad sobre su marcha de El chiringuito de Pepe, serie de Telecinco de 2014 que estaba triunfando en el momento. Ella alegó motivos económicos y muchos la criticaron por exigir más dinero, cuando la realidad era más cruda.

"Yo nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí. Ese problema de disparidad salarial está ahí y solo se pueden cambiar las cosas si cambiamos nuestra manera de andar. Así que dije que no seguía si no se me pagaba como a los hombres y ya está", ha sentenciado.